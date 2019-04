Ravioli dolci al forno: bontà e leggerezza

I ravioli dolci al forno sono una ricetta golosissima perfetta per qualsiasi occasione che trovate nel numero di marzo del magazine di Cotto e mangiato. La loro forma li rende particolarmente scenografici e il ripieno morbido è una meravigliosa sorpresa per il palato .

PROCEDIMENTO

PER LA PASTA mescolate la farina con metà dello zucchero, il lievito e un pizzico di sale. Aggiungete il burro freddo a dadini e lavorate con la punta delle dita per farlo assorbire completamente dalla farina. Unite le uova e impastate per 5 minuti, formate una palla e fate riposare in frigorifero per una mezz'ora.