Quiche con zucchine, senape e pomodorini

DIFFICOLTA' facile

DIFFICOLTA' PREPARAZIONE 15'

Le torte salate sono gustose, semplici e piacciono sempre a tutti. Questa quiche è ricca di verdure fresche di stagione, di sapori intensi come la senape e di frutta secca.

Ho usato anche della verdura cotta perchè avevo preparato un brodo e non sapevo come riutilizzare le verdure lessate, quindi le ho frullate condite e spalmate alla base della torta. Questa ricetta diventa così una preparazione di riciclo e anti spreco.

Se non si ha molto tempo, si può preparare la quiche in anticipo, conservarla in frigorifero anche per un giorno e poi scaldarla fino a farla diventare tiepida.