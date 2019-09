Polpette di zucchine alla pizzaiola

Per 6 persone

PROCEDIMENTO

SCIACQUATE le zucchine, asciugatele e tagliatele a rondelle. In una padella, scaldate 2 cucchiai di olio con lo spicchio di aglio, unite le zucchine e cuocetele fino a qunado sono tenere: calcolate circa 15 minuti; se serve, aggiungete un poco d'acqua. Regolate sale e pepe. Intanto, spezzettate il pane raffermo e lasciatelo a mollo nell'acqua.

TRASFERITE le zucchine tiepide nel bicchiere del mixer con il pane strizzato, l'uovo, qualche foglia di basilico e 1 cucchiaio di olio, quindi frullate, versando il pangrattato un poco per volta fino a ottenere un impasto omogeneo e non troppo molle. Regolate di sale e pepe.

PRENDETE una porzione di impasto con le mani umide e formate tante polpette grandi come una noce, poi schiacciate delicatamente. Sistematele in una teglia e rassodate un'ora in frigorifero.