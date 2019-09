Polpette di nasello con cuore di piselli

PROCEDIMENTO

LESSATE la patata in acqua bollente leggermente salata. In un altro pentolino, sbollentate i piselli per 10 minuti in acqua salata, scolateli e teneteli da parte. Diliscate il nasello, spezzettatelo nel bicchiere del mixer, unite la patata pelata, l'uovo, il pangrattato, un pizzico di sale e pepe.

CHIUDETE le polpette con un altro impasto di pesce e schiacciatele leggermente. Procedete in questo modo fino a utilizzare tutto il composto. Adagiate le crocchette in una teglia, conditele con un filo do olio e cuocete in forno preriscaldato a 180°C per circa 4-5 minuti per lato, quindi giratele e lasciate cuocere ancora per 4 minuti. Servite.