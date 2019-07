Pasta con melone e feta

DIFFICOLTA' facile

DIFFICOLTA' PREPARAZIONE 10'

PREPARAZIONE PORZIONI Per 2 persone

Una pasta fredda diversa dal solito perchè fra gli ingredienti c'è il melone. Questa frutta si sposa molto bene con un formaggio sapido e gustoso come la feta. Gli anacardi tostati donano al piatto la parte croccante e sfiziosa. Un piatto perfetto per un caldo pranzo estivo, ideale da preparare per un picnic e anche da portare in spiaggia.