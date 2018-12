Pasta al ragù di topinambur

DIFFICOLTA' media

Volete portare in tavola qualcosa di speciale al vostro pranzo di Natale? Allora provate questa pasta con ragù di topinambur e il successo è assicurato! Il topinanbur, con il suo sapore delizioso, arricchisce questo primo piatto accompagnato dalla pancetta affumicata e il tutto è reso cremoso dalla panna, per una preparazione gustosa e originale. Il topinambur è un ingrediente che solo negli ultimi anni è stato utilizzato per molte ricette della cucina italiana, prima era poco conosciuto ed era anche difficilmente reperibile. E’ noto anche con il nome di rapa tedesca o carciofo di Gerusalemme, il suo sapore è molto simile al gambo del carciofo e la sua consistenza si avvicina molto a quella della patata. Oltre che per la pasta, il topinambur può essere consumato anche semplicemente saltato in padella oppure sotto forma di purè. Comunque lo cucinerete siamo sicuri che il suo sapore vi catturerà.