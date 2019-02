Millefoglie di salmone e patate: alternanza di bontà

La millefoglie di salmone e patate è un secondo piatto di pesce facile e veloce preparato con piccoli medaglioni di salmone alternati a strati di patate e conditi con olio, prezzemolo, sale e pepe. Un modo diverso e originale per mangiare il salmone, che oltretutto sarà ancor più buono perché già pulito e senza lische sotto forma di medaglione.

PROCEDIMENTO

Preparate i medaglioni di salmone come descritto qui. Tamponateli bene con carta da cucina. Pelate le patate e tagliatele in fette spesse circa mezzo cm. Formate quindi la millefoglie in questo modo: rivestite una teglia con carta da forno e alternate strati di patate e salmone. Condite ogni strato con un filo d'olio, prezzemolo tritato, sale e pepe. All'ultimo strato aggiungete anche un spolverata di pangrattato.