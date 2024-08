Liquore alle ciliegie: il kirsch della nonna

Una ricetta semplice che riporta all’infanzia quando lo preparava la nonna, il suo kirsch che in tedesco significa appunto “ciliegia” e “wasser” cioè acqua. In effetti si tratta di distillato raffinato al gusto di ciliegie e con leggero un retrogusto amarognolo dato dai noccioli, prodotto in Alsazia, Svizzera tedesca, in Austria, in Germania nella regione della Foresta Nera e in Francia e nella zona del Vosgi. Perfetta da preparare nel periodo estivo, quando le ciliegie danno il loro meglio.