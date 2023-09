Linguine con spaccata di pachino, fondo di alici, tonno e pancotto al prezzemolo

Un primo piatto che richiama i profumi del mare e dell’estate . Facile, veloce e pieno di gusto . Bastano pochi semplici ingredienti per gustare questo piatto che unisce la cremosità alla croccantezza in un mix perfetto.

PROCEDIMENTO

In una padella scaldare un filo di olio evo con un aglio in camicia, aggiungere i pomodori pachino tagliati a metà e cuocerli per una decina di minuti.

Contemporaneamente in un saltapasta, sempre con un filo di olio e uno spicchio di aglio sciogliere le alici, dopodiché aggiungere i pomodorini e spegnere il fuoco.



Tagliare a piccoli cubetti le due fette di pane casereccio e farle rosolare a fiamma dolce in una piccola padella con dell’olio, una volta bruniti, toglierli dal fuoco ed unirli al prezzemolo già sminuzzato.



Portare a tre quarti di cottura le linguine, scaldare la padella con i pachino e il battuto di alici, aggiungere un mestolo di acqua di cottura e le linguine, girare la pasta per estrarre gli amidi, se necessario aggiungere altra acqua di cottura.

Quando saranno cotte inserire i filetti di tonno tagliati grossolanamente e la metà del pancotto al prezzemolo, saltare le linguine ed impiattare con una base del pancotto rimasto.

Ricetta di Lucia Pavan, Personal Chef

A cura di Indira Fassioni