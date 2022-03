La ricetta della pizza in teglia con le fragole, fiori di sambuco in infusione, ‘Nduja, stracciatella, fiordilatte e ricotta dura di Daniele Campana

«È una pizza fresca, profumata che riempie il palato per le leggere note aromatiche dei fiori di sambuco». Daniele Campana , artigiano della pizza in teglia di Corigliano Calabro (Cosenza), presenta la pizza inserita in menu dedicata all’arrivo della primavera. «Le fresche note delle fragole richiamano la vita all’aria aperta e i frutti della terra tipici della primavera - spiega Campana - Ho inserito i fiori di sambuco in infusione, di cui il territorio di Corigliano Calabro è ricco, per la delicata fragranza leggermente speziata che contribuisce a dare un sapore fruttato alla pizza in teglia». L’Nduja dona un sapore deciso e riequilibra le consistenze, assieme alla ricotta dura e alla stracciatella. «Sono tutti ingredienti – conclude Campana – che esprimo e raccolgono l’identità della Calabria». Una delle peculiarità riconosciute di Daniele Campana è proprio quella di esaltare i prodotti del territorio e le tipicità calabresi . «La mia è una ricerca continua - continua Campana – per proporre una pizza evocativa che al momento dell’assaggio sprigioni i sapori della Calabria». Attraverso i suoi prodotti, l’artigiano della pizza calabra racconta la storia dei contadini e dei piccoli produttori che lavorano la terra con dedizione, rispetto e impegno . Lui stesso aggiunge: «Per arrivare alla pizza che oggi metto sul banco, ho personalmente conosciuto fornitori e agricoltori, ho assaggiato prodotti fino ad arrivare ad esprimere il meglio della pizza calabrese».

PROCEDIMENTO

Procedimento per l’infuso dei fiori di sambuco

Prendete i fiori di sambuco, tagliate i rami e mettete i fiori in frigo coperti da un panno umido per 5 minuti. Preparate in un pentolino dell’acqua con un po’ di sale e portate ad ebollizione. Una volta raggiunti i 100° chiudete il fuoco, aggiungete i fiori di sambuco e coprite con un coperchio. Lasciate tutta la notte in infusione. Il giorno seguente passate l’infuso con i fiori di sambuco in un barattolo e conservatelo in frigo per la preparazione della pizza in teglia.



Procedimento per la base della pizza

Mettete tutta la farina in una ciotola e incorporate i 300 g di acqua e tutto il lievito ed iniziate ad impastare piano piano. Successivamente aggiungete il resto dell’acqua ed il sale e impastate fino ad arrivare ad una buona consistenza liscia e aggiungete i fiori infusi nel sambuco.

Quando l’impasto è liscio e medio morbido lasciatelo in una ciotola coperto da un panno umido per una notte intera in frigo.



Procedimento per guarnire la pizza

La mattina seguente togliete l’impasto dal frigo e lasciatelo riposare a temperatura ambiente, dopodiché dividete l’impasto in due panetti da 800 g lasciate riposare e stendetelo su un piano.

Oliate la teglia sulla quale andrete ad adagiare l’impasto e aggiustatelo in modo da coprirla in modo uniforme. Lasciate riposare e infornate per 15 minuti a 250°.

Procedete con la farcitura, lavate e tagliate le fragole. In seguito prendete una padella, imburratela e scaldatela aggiungendo le fragole, il sale e il pepe per 30 secondi e mettete da parte.

Per completare la pizza cospargete la base con la stracciatella aiutandoti con un cucchiaio e dopodiché aggiungete il fior di latte a pezzetti su tutta la base.

Infine aggiungete le fragole, l’ ‘Nduja e grattugiate sopra la ricotta dura e ultimate la cottura a forno spento per 5 minuti.

Togliete la pizza dal forno e servitela.