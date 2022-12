La pasta si fa bella per le feste: spaghettoni viola fonduta e guanciale

Se volete un' idea diversa per portare sulla tavola delle Feste un piatto goloso , d' impatto e di facile realizzazione , provate gli spaghettoni viola fonduta e guanciale . In una soluzione unica avrete colore , la croccantezza del guanciale e la morbida golosità della fonduta.

PROCEDIMENTO

In una padella antiaderente a fuoco bassissimo far soffriggere il guanciale tagliato a cubetti piuttosto piccoli, toglierlo e lasciare il grasso nella padella.

Tagliare il cavolo viola a listarelle di 4/5 cm e farlo cuocere lentamente nel grasso del guanciale. Quando sarà cotto estrarlo, metterlo in una ciotola e frullare con il minipimer.

Mentre l'acqua bolle, passare al setaccio la crema di cavolo viola e rimetterla nella pentola. Preparare la fonduta mettendo in un pentolino la crema di latte, il parmigiano e far sobbollire a fuoco basso per almeno venti minuti.

Scolare gli spaghettoni quando mancano 3/4 minuti affinché siano al dente. Inserirli nella pentola con la crema di cavolo e con un mestolo d'acqua di cottura e mantecarli.

In un piatto fondo fare un nido con gli spaghettoni, bagnarli con gocce di fonduta ed aggiungere il guanciale crispy.

Ricetta di Lucia Pavan, Personal Chef

A cura di Indira Fassioni