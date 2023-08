Insalata di riso con verdure croccanti, lenticchie, olive ed erbe aromatiche

DIFFICOLTA facile

L’insalata di riso è un primo piatto estivo, colorato e gustoso. Questo piatto è ancora più buono se mangiato il giorno dopo quindi è perfetto da preparare in anticipo. Io ho servito l’insalata di riso in vasetti monoporzione molto comodi da portare al mare sotto l'ombrellone, al parco, al lavoro, per un picnic...

Il segreto per preparare un’ottima insalata di riso è cuocere bene il riso, farlo raffreddare e non sciacquarlo sotto l’acqua perchè perde sapore e amido che sono importanti per ottenere una buona consistenza. Quando il riso è tiepido si possono aggiungere gli ingredienti e il condimento.