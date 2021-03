I Bretzel, nodi di gusto

DIFFICOLTA facile

I Bretzel, chi non li conosce? Gustosissimo pane a forma di nodo intrecciato, salato in superficie, tipico della cucina tedesca e dei paesi più alti del Trentino Alto Adige. La ricetta non è delle più semplici da realizzare ma, gli amanti dell’home made, potranno con un po’ di impegno cimentarsi con successo. Il Bretzel viene ottenuto tramite un particolare processo di panificazione, detto laugengeback in Germania, che prevede che il pane prima della cottura venga immerso in una soluzione di acqua bollente e bicarbonato, il quale conferisce al pane il suo aspetto dorato e lucido.

Le storie che raccontano la sua origine sono veramente tante. La più famosa racconta di come questo pane fu inventato nel 600 da un frate italiano che lo dava come ricompensa ai bambini che imparavano bene le preghiere. In origine, infatti, si chiamavano ‘Pretiola’ ossia ricompensa. Ma vediamo insieme come preparare dei deliziosi Bretzel.