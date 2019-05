Hamburger di bucce di carote

DIFFICOLTA' facile

Le ricette antispreco, sono un modo per riciclare in cucina quelli che potrebbero sembrare scarti da eliminare e si rivelano invece preziosi ingredienti da utilizzare per realizzare pietanze gustose. Gli ingredienti impiegati in questa preparazione, solo qualche anno fa, venivano abitualmente consumati. Con il passare del tempo e con l'arrivo del benessere economico, si è instaurata la brutta abitudine di buttarli. Non bisogna poi dimenticare quanto, per esempio, le bucce di frutta e verdura siano molto più ricche di vitamine e sali minerali rispetto al frutto o alla verdura stessa. Le ricette al 100% vogliono essere un modo per preparare piatti gustosi, belli, sani e senza spreco, favorendo un notevole risparmio sul budget della spesa.