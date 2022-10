Halloween: l'abbinamento cocktail-tapa “da urlo”

PROCEDIMENTO

LA TAPA

Lo chef Alexander Robles ha realizzato un Bao di lechon e cavolo encurtido: un panino al vapore farcito con maialino arrosto alla peruviana e cavolo cappuccio fermentato. Il ripieno del bao è strettamente legato al Giorno dei Morti, molto celebrato in Perù. Il lechon è infatti un piatto tradizionale delle feste peruviane che prende il nome – per l’appunto - di Todos los santos (Tutti i santi).

“Ai tempi degli Incas, nel Giorno dei Morti, gli abitanti prendevano le ossa dei propri defunti e le portavano in giro per il paese. Dopo l’invasione spagnola, che ha imposto il cattolicesimo, si è scelto di arrivare a un compromesso” dichiara lo chef Alexander Robles. “La tradizione poteva essere mantenuta, ma le ossa da quel momento non potevano più essere portate in giro, ma solo a messa”. Così, le famiglie che ancora portano avanti questa particolare tradizione portano ancora le ossa dei propri cari a messa e danno loro da mangiare e da bere. Tra le preparazioni che vengono realizzate per l’occasione, vi è proprio il lechon, “un maialino che noi da Azotea facciamo marinare con aji panca, birra, aglio, alloro, anice stellato, chiodi di garofano e cipolle rosse, lo avvolgiamo in foglie di banano – come in Perù - e lo cuociamo in forno. Dopodiché, il maialino viene sfilacciato e inserito nel bao, con la salsa Azotea (che contiene chipotle, erba cipollina, ketchup, senape, paprika), cipolle marinate e cavolo viola fermentato”.

IL COCKTAIL

Il cocktail che Azotea ha pensato per Halloween si chiama Todos Santos. Viene realizzato con rum lavorato con fave di cacao fermentate, pisco alla camomilla e chicha morada, una bevanda tradizionale peruviana molto speziata che in questo caso prevede l’utilizzo di pimento, chiodi di garofano, anice stellato, cardamomo.





“Da Azotea”, dice il bar manager Matteo Fornaro, “la prepariamo noi in cucina. Facciamo cuocere le pannocchie di mais morado (viola) – da qui il nome - dentro l’acqua, fino a che la stessa non acquisisce il sapore del cereale, poi aggiungiamo zucchero, un mix di spezie, scorze di limone e un’acqua di miele aromatizzata con un peperoncino peruviano estremamente piccante, l’aji charapita”.



Il drink, dalle note tendenti al dolce, viene servito in un bicchiere a forma di teschio, simbolo caratteristico della festa a cui è legato a stretto filo.

A cura di Indira Fassioni