19 novembre 2018 07:00 Gnocchi cavolo nero e salsiccia

DIFFICOLTA' facile

DIFFICOLTA' PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone Gli gnocchi cavolo nero e salsiccia sono un primo piatto ricco e gustoso preparato con gnocchi di patate conditi con un ragù bianco di cavolo e salsiccia, poi gratinati in forno con fontina e parmigiano. Un primo piatto irresistibile. Gli gnocchi cavolo nero e salsiccia soddisfano anche i palati più esigenti, perché costituiscono un piatto bilanciato nel sapore, delicato ma al tempo stesso ricco di gusto.

INGREDIENTI gnocchi di patate 500 g

cavolo nero già pulito 250 g

olio di oliva 3 cucchiai

burro una noce

salsiccia fresca 300 g

sale e pepe q.b.

fontina 100 g

parmigiano grattugiato 20 g

aglio uno spicchio

PROCEDIMENTO

Pulite il cavolo nero eliminando le coste centrali. Lavatelo e cuocetelo in acqua bollente per una decina di minuti. Scolatelo e tritatelo grossolanamente. Soffriggete dolcemente l'aglio in olio e burro. cuocere il cavolo

Aggiungete il cavolo nero e qualche cucchiaio di acqua cottura, quindi proseguite la cottura con il coperchio per una decina di minuti. Nel frattempo, spellate e sbriciolate la salsiccia, quindi fatela rosolare in una padella rovente. Aggiungetela al cavolo nero. cuocere la salsiccia

Mescolate bene per amalgamare i sapori, quindi unite gli gnocchi di patate che avrete lessato in acqua leggermente salata. Lasciate insaporire il tutto per qualche istante. cuocere gli gnocchi

Unite anche la fontina a cubetti, quindi trasferite il tutto in una pirofila e cospargete di parmigiano grattugiato. gratinare gli gnocchi

Fate gratinare in forno gli gnocchi cavolo nero e salsiccia, sfornateli e serviteli.