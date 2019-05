Falafel di fave, delizie speziate

Le fave sono dei legumi molto apprezzati sia cotti che crudi , contengono sali minerali e vitamine e la primavera è il periodo di reperibiltà migliore. Sono un prodotto estremamente versatile e nel numero di maggio del magazine di Cotto e mangiato , troverete una sezione interamente dedicata a ricette facili e molto gustose . Tra le tante abbiamo scelto quella dei Felafel alle fave . Molto semplici e veloci da realizzare, possono essere consumati come secondo piatto o portati in tavola come simpatico antipasto .

PROCEDIMENTO

VERSATE l'impasto in un contenitore, aggiungete il prezzemolo tritato, regolate il sale e amalgamate. Coprite con la pellicola e lasciate raffreddare in frigorifero per un'ora.

SCALDATE fino a 170°C abbondante olio d'arachide in una padella profonda e friggete i falafel pochi alla volta. Scolateli e fate asciugare l'olio in eccesso su carta da cucina. Serviteli caldi.

Lo sapevate che...

Le fave fresche si conservano in frigorifero 2 - 3 giorni. In alternativa si possono sbollentare per 4 - 5 minuti e dopo averle fatte raffreddare, si ripongono in sacchetti ermeticamente chiusi nel congelatore.