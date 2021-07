Il Dolce Varese , conosciuto anche come amor polenta, ha come ingrediente principale la farina di polenta e una forma caratteristica a bauletto conferita dal particolare stampo in cui viene cotto.

lievito per dolci

PROCEDIMENTO

In una ciotola unite insieme il burro, le uova e lo zucchero e mescolate facendo amalgamare per bene gli ingredienti, fino a ottenere un impasto omogeneo.

Aggiungete ora entrambi i tipi di farina, quella di mais e quella normale, insieme alla vanillina, al lievito e al rum. Tritate le mandorle, unitele al composto e mescolate con cura.

Imburrate l'apposito stampo per Dolce Varese o Amor Polenta e versate il composto all'interno. In alternativa potete utilizzare un comune stampo per plumcake.

Fate cuocere in forno a 180 gradi per 35 minuti e prima di servire in tavola spolverizzate abbondantemente con zucchero a velo.

Eccovi un altro tassello del puzzle per le ricette dimenticate.

A cura di Indira Fassioni