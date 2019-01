Crostata piccante al cioccolato, golosità hot

PROCEDIMENTO

PER LA FROLLA versate nel bicchiere del mixer la farina, un pizzico di sale, il burro freddo a dadini e frullate per ottenere un composto sabbioso. Aggiungete lo zucchero e i tuorli, frullate ancora per qualche secondo e poi avvolgete la pasta nella pellicola per alimenti e lasciate riposare per almeno un’ora. Poi, stendete la frolla con il mattarello a uno spessore di 2-3 millimetri. Imburrate lo stampo, adagiatevi la pasta e bucherellate il fondo. Coprite con carta forno e legumi secchi, quindi cuocete in forno a 190°C per circa 15 minuti.



PER LA CREMA tritate il cioccolato, versatelo in una ciotola con la panna e il peperoncino, quindi scaldate a bagnomaria, unite il burro e mescolate per sciogliere il cioccolato; se serve, frullate pochi secondi con il mixer.



PER GUARNIRE farcite il guscio di frolla ormai freddo con la crema e raffreddate la torta in frigorifero per almeno due ore. Infine, decorate la torta a piacere con paprica in polvere e peperoncini freschi.



