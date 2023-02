Crostata di mele velocissima

DIFFICOLTA facile

Questa crostata di mele profuma di casa: un guscio di pasta brisée all’olio velocissimo per un dolce genuino e semplice, da fare all’ultimo minuto. Un dolce con pochi ingredienti, perfetto per la merenda dei bambini. Può essere anche servito come dessert leggero per chiudere un pranzo, magari servito con una pallina di gelato. La torta ideale da preparare quando abbiamo una voglia improvvisa di dolce ma poco tempo a disposizione o poca voglia di stare ai fornelli. La ricetta è semplicissima e il risultato eccellente. Possiamo realizzare questo dolce anche utilizzando una pasta brisée già pronta, ma è così veloce e semplice da fare che non ne vale la pena.