Nel numero di maggio del magazine di Cotto e mangiato troverete una sezione golosa dedicata ai dolci fatti in casa con i frutti rossi . Tra le tante ricette abbiamo selezionato la Crostata al cioccolato con fragole e pistacchi . Una vera coccola tutta da gustare : il cioccolato vi metterà di buon umore e le fragole saranno alleate preziose per il loro apporto vitaminico .

PROCEDIMENTO

PER LA BASE frullate nel mixer la farina setacciata con il cacao e il burro freddo a pezzetti, fino a ottenere un composto sbriciolato. Aggiungete lo zucchero, le uova, un pizzico di sale e azionate ancora. Formate un panetto compatto, avvolgetelo nella pellicola e raffreddate in frigorifero per un'ora.

STENDETE l'impasto in uno spessore di circa 5 mm, sistematelo in una teglia rettangolare e punzecchiate il fondo con una forchetta. Coprite con carta forno e legumi secchi, quindi cuocete in forno già caldo a 108°C per 20 minuti. Sfornate, eliminate la carta, i legumi e lasciate raffreddare.