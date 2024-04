Crema di patate e funghi con camembert e crostini al rosmarino

PROCEDIMENTO

Per il brodo:

In una pentola soffriggere sedano carote e cipolla, aggiungere tre litri di acqua fredda, portare a bollore e far cucinare per circa un’ora. Filtrare e raffreddare.



Per la crema di camembert:

In un pentolino a bagnomaria mettere il camembert tagliato a tocchetti e aggiungere la panna quando il formaggio inizia a fondersi. Infine frullare il tutto fino a ottenere una crema bella liscia.



Per i crostini:

Togliere la buccia al pane, tagliare delle fettine alte un centimetro per poi ricavare dei cubetti della stessa dimensione. Condire con rosmarino, olio, sale e pepe e tostare in forno.



Per la crema:

Sbucciare le patate e tagliare a pezzi piccoli. Pulire i funghi e tagliarli a cubetti. Tagliare il cipollotto in modo sottile e in una pentola dai bordi alti farlo rosolare insieme all’olio evo e successivamente aggiungere le patate, i funghi e metà brodo di verdure. Durante la cottura salare e aggiungere la parte restante di brodo, a cottura ultimata frullare e setacciare il tutto.



Per impiattare:

In un piatto fondo versare la crema di patate e funghi disporvi sopra la crema di camembert e i crostini al rosmarino. Infine decorare con i fiori eduli. Servire il tutto molto caldo.

Di Indira Fassioni