Crema di nocciole e cacao fatta in casa

DIFFICOLTA' facile

DIFFICOLTA' PREPARAZIONE 10'

La crema di nocciole e cacao è perfetta per farcire qualsiasi dolce e tutti l'adorano! Questa versione fatta in casa non contiene olio e per farla serve pochissimo zucchero che io ho sostituito con il miele ma potete usare il dolcificante che preferite. Una crema ideale per preparare una merenda sana, gustosa e golosa. Provate ad usarla per farcire una crostata oppure spalmatela sul pane o sulle fette biscottate ed aggiungete una banana a fettine.