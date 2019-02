Crema di barbabietole e patate

PROCEDIMENTO

PELATE le patate e le carote, poi tagliate le patate a dadini e passate le carote con una grattugia a fori larghi. Pelate le barbabietole, riducetele a dadi, trasferitele in una ciotola e irrorate con un cucchiaio di aceto di mele. Affettate il cavolo sottilmente e tritate la cipolla.



DISPONETE in un tegame la pancetta a dadini e lasciate cuocere qualche minuto, aggiungete 3 cucchiai d'olio, la cipolla e fate colorire. Diluite il concentrato di pomodoro in mezzo bicchiere di acqua calda, aggiungetelo nel tegame con la cipolla e lasciate restringere.



VERSATE nel tegame il brodo caldo e portate a bollore, unite patate, carote e cavolo. Profumate con mezzo cucchiaio di aneto, regolate sale, pepe, coprite e cuocete 30 minuti circa. Unite le barbabietole e frullate; se serve fate addensare sul fuoco. Servite con la panna acida.



PER ACCOMPAGNARE: versate in una ciotola 100 gr di yogurt e 100 ml di panna fresca, aggiungete 1 cucchiaino di succo di limone passato al colino e mescolate con cura. Poi, lasciate riposare in frigorifero per 60 minuti perchè acquisti acidità.



