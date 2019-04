Colomba farcita: doppia bontà

DIFFICOLTA' facile

DIFFICOLTA' PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI 10-12 persone

La colomba farcita è un dolce goloso e scenografico realizzato con la tradizionale colomba farcita a strati con fragole e una crema al mascarpone senza uova. E' una simpatica alternativa facile e veloce e può essere un'idea per reinventare il classico dolce dopo le feste. Una gioia per gli occhi ma soprattutto per il palato! Potete sostituire la fragole con i frutti di bosco e accompagnarle, ad esempio, agli amaretti sbriciolati che ben si sposano con l'aroma di mandorle che caratterizza la colomba.