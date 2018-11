Clafoutis di broccoli alle mandorle

Diffusosi nel XIX secolo nella regione francese del Limosino, il clafoutis è sicuramente più conosciuto nella versione dolce, ma in quella salata può rappresentare una veloce e pratica soluzione per risolvere un pasto: come antipasto, piatto unico o secondo.

PROCEDIMENTO

TUFFATE le cime di broccoli in acqua bollente salata, cuocete per 3-4 minuti e sgocciolate.

PULITE lo scalogno, tritatelo e fatelo appassire in una padella ampia per 3-4 minuti con 20 g di burro, 2-3 cucchiai d’acqua e un pizzico di sale e pepe.

SPEGNETE aggiungete i broccoli in padella e fate insaporire per 1 minuto, poi regolate il sale.

SBATTETE le uova con il latte e un pizzico di sale, pepe e noce moscata. Poi, incorporate la farina e il formaggio a pioggia, mescolando fino a ottenere una pastella fluida e priva di grumi.

DISPONETE i broccoli in uno stampo rotondo di circa 20-22 cm di diametro, spolverizzate con la granella di mandorle tostata, versate la pastella e cuocete in forno già caldo a 180°C per circa 30 minuti. Lasciate intiepidire e servite.



