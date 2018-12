Cappone farcito al forno

PROCEDIMENTO

PULITE il sedano, le carote e la cipolla, tagliateli a dadini e soffriggeteli 5 minuti in tegame con il burro. Quindi, unite l’uva sultanina e il prezzemolo tritato, poi spegnete il fuoco. Schiacciate le castagne lessate con una forchetta e amalgamatele al pane raffermo sbriciolato. Quindi, mescolate con cura e versate il composto nel tegame con l’uva sultanina. Mescolate il tutto, regolate sale e pepe e lasciate riposare pochi minuti.



LAVATE il cappone all’interno e all’esterno, poi asciugatelo. Quindi, aiutandovi con un coltello affilato, praticate un’incisione sulla pancia, salate l’interno e introducete la farcia, senza riempirlo troppo, perché durante la cottura il ripieno si gonfia. Poi, richiudete l’incisione con spago da cucina e infine legate le zampe al petto, in modo che in cottura non perda la forma.



UNGETE il cappone con burro o olio e poi disponetelo in una teglia imburrata. Quindi, cuocetelo in forno a 190°C per un’ora. Trascorso questo tempo, abbassate la temperatura del forno a 180° C e fate cuocere un’altra ora. Durante la cottura, spennellate con il suo sugo. Quando è cotto, pungendo una coscia con una forchetta, il succo deve risultare chiaro, non rosa. Prima di servire, fatelo riposare 10 minuti nel forno spento.



