Ecco una ricetta furba, sana e golosa : le Brioche senza burro (e con poco zucchero)! Quando scatta la voglia di impastare e vi viene il desiderio di qualcosa di davvero sfizioso per la colazione del giorno dopo, tenete presente questa ricetta, che è furba ma anche “sana” dal momento che prevede l’utilizzo di pochissimo zucchero e di zero burro . Premesso che queste brioche sono molto buone e morbide anche senza farcitura, potete tranquillamente arricchirle con un cucchiaino di confettura o di crema di cacao o con un quadratino di cioccolato fondente . Una nota tecnica: se non avete la planetaria potete tranquillamente impastare a mano . Buona colazione!

Cuocete in forno preriscaldato e statico a 180° per circa 10-15 minuti al massimo. Quando la superficie delle brioche sarà leggermente dorata vuol dire che saranno pronte.

Trasferite le brioche su una placca da pasticceria ricoperta con carta forno, distanziandole per bene e fatele lievitare di nuovo per un’ora circa.

Prelevate l’impasto e formate un panetto (se serve, aggiungete ancora un po’ di farina), ponetelo in una ciotola di vetro, coprite con un canovaccio pulito e fatelo lievitare in luogo tiepido e asciutto (ne mio caso il forno spento con luce accesa) per circa 3 ore: dovrà triplicare di volume.

Lo sapevate che...

Se vi dovessero avanzare delle brioche potete conservarle in un sacchetto per alimenti. Nei giorni successivi, scaldatele brevemente in una padella antiaderente o in forno prima di consumarle.