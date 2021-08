Biscotti morbidi alle albicocche

DIFFICOLTA facile

I miei dolci preferiti sono i biscotti, in particolare quelli morbidi e veloci da preparare. Quando in estate arrivano le albicocche, questa ricetta è l’ideale per preparare biscotti profumati e squisiti da gustare a colazione. Le varianti possono essere tante: con le pesche, con le fragole,con i kiwi. Un modo sano per mangiare la frutta ma anche per assaggiare un dolcetto goloso e delicato.