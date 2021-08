Sorbetto al pomodoro

DIFFICOLTA facile

Voglia di qualcosa di fresco e originale? Ecco il sorbetto è sempre la soluzione giusta, poi se lo prepariamo al pomodoro potremmo gustare un dolce non dolce da accompagnare a pietanze salate. Che ne dite? Ho provato questa ricetta e mi ha molto colpito: è raffinato nella sua presentazione ed è un ottimo accompagnamento per piatti di carne, per i formaggi e le verdure.