I bigné salati al taleggio e mele sono degli stuzzichini gustosi e originali farciti con una crema al taleggio e decorati con cubetti croccanti di mela caramellata. Perfetti per un buffet o un aperitivo insolito, i bigné salati al taleggio hanno un sapore delicato ma inconfondibile, reso fresco e leggero dalla mela e dall'erba cipollina.

PROCEDIMENTO

Preparate i bigné come descritto qui nella mia ricetta della pasta choux. Una volta cotti e freddi, preparate la crema al formaggio. Tagliate il taleggio a cubetti e mettetelo in un pentolino insieme al burro. Fate sciogliere delicatamente a fuoco bassissimo, quindi aggiungete il latte mescolando con una frusta a mano.

Sempre mescolando unite la farina setacciata, fate addensare per qualche istante e regolate di sale e pepe. Mettete la crema in una sac à poche. Tagliate la mela a cubetti piccolissimi, quindi fateli caramellare in padella con lo zucchero.