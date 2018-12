Arancini di lenticchie e cotechino

PROCEDIMENTO

Cuocete le lenticchie in acqua bollente per circa 5 minuti. Scolatele. Preparate il soffritto versando l’olio in una casseruola e aggiungendo l’aglio schiacciato e la paprica. Lasciate sfrigolare il tutto per qualche istante, aggiungete la passata di pomodoro e qualche mestolo di acqua calda. Portate a ebollizione e unite anche le lenticchie, lasciando cuocere il tutto per circa 45 minuti. Lessate le patate in acqua bollente per circa 30 minuti. Sbucciatele e passatele allo schiacciapatate.