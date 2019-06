DIFFICOLTA' facile

DIFFICOLTA' PORZIONI Per 4 persone

Scenografici e buonissimi i dessert presentati nel numero di giugno del Magazine di Cotto e mangiato: ottimi per portare il fresco in tavola alla fine di un pranzo o una cena con i vostri invitati. Particolare non trascurabile, sono dolci che non richiedono cottura e quindi, realizzarli sarà un piacere e non un supplizio. Le albicocche in gelatina di Moscato, scioglievole aspic dai colori del sole, saranno sicuramente un piatto d'effetto dalla consistenza leggerissima, dal sapore delicato e dal profumo invitante.