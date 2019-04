Retrobottega: il ristorante romano che accorcia le distanze

Chef Giuseppe Lo Iudice e Alessandro Miocchi Ufficio stampa 1 di 12 Foraging Ufficio stampa 2 di 12 Foraging Ufficio stampa 3 di 12 Crepinette Ufficio stampa 4 di 12 Retrobottega: interno ristorante Ufficio stampa 5 di 12 Retrobottega: gnocco ripieno di Parmigiano Ufficio stampa 6 di 12 Retrobottega: gnocco Ufficio stampa 7 di 12 Chef Alessandro Miocchi in cucina Ufficio stampa 8 di 12 Retrobottega: radicchio e funghi Ufficio stampa 9 di 12 Retrobottega: social table Ufficio stampa 10 di 12 Retrobottega: spaghettini, carota, cipolla e olio nuovo Ufficio stampa 11 di 12 Retrobottega: tortellini, Parmigiano, acciughe e foglie amare Ufficio stampa 12 di 12 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Salernitano di nascita, Giuseppe cresce nelle cucine del mondo, tra New York, Londra e Berlino, e prima di approdare a Retrobottega lavora al Bulgari Hotel di Milano e al Pagliaccio di Roma. Alessandro, invece, frequenta le cucine di Enrico Crippa, Antonio Guida e Anthony Genovese, e per lui, stare in cucina, è il modo di godere e vivere la materia prima, le stagioni e la semplicità intrinseca del cibo.

Il loro è (quasi) un non-ristorante, un bistrot, un food lab dal taglio sartoriale (solo social tables, pochi posti e una sala che si aggancia alla cucina per dare modo ai clienti di veder nascere sotto i loro occhi i piatti), quindi un vero progetto gastronomico che ha piantato i semi di una rivoluzione gastronomica che ridisegna il ruolo del cliente e scardina i principi del fine dining. E che, a un anno dalla riapertura, sembra più deciso che mai a continuare su questa strada, crescendo ed espandendosi letteralmente. Dopo 9 settimane di ristrutturazione, Retrobottega ha assunto infatti una nuova veste: 30 metri quadri in più (ottenuti grazie all’annessione della vicina bottega di un gioielliere), 2 grandi banchi sulla cucina centrale, 26 posti, una cucina aperta 12 ore, ma sempre la stessa filosofia, la stessa cucina naturale, emotiva e materiale divisa tra territorio e ricerca. Che si esprime in una scatola fatta di un’estetica minimale e lineare, di luci eteree e prospettive dark, di muri di resina, pavimenti in cemento, materiali ricercati e finiture artigiane.

Ma prima di tutto il gusto, un’attenzione maniacale per la materia prima, un legame strettissimo con la terra e le stagioni.

Ogni lunedì, Alessandro e Giuseppe fanno foraging in Abruzzo, insieme a un giovane etnobotanico abruzzese. Raccolgono erbe selvatiche, frutti spontanei, tuberi, licheni e radici per poi sviluppare piatti unici, piccole produzioni di conserve, “pickled vegetables”, studiando fermentazioni e nuovi sapori, nuove consistenze, nuovi cibi, in totale sintonia con l’ambiente e il ciclo vitale delle piante. Il vegetale e il quinto quarto sono gli elementi chiave del loro lavoro. Da un lato la purezza della clorofilla, dei germogli e delle radici, dall’altro la forza e la veracità di elementi animali spesso considerati secondari come le interiora, icona della cucina romana e di molta cucina popolare italiana. Due poli (quasi) opposti che raccontano bene l’essenza del lavoro di Alessandro e Giuseppe, tesi costantemente tra territorio, tradizione, sostanza animale e leggerezza, natura e purezza vegetale.

Un progetto in continua evoluzione, quello di Retrobottega, che nei mesi scorsi si è arricchito di un piccolo pastificio, sempre lì, in via della Stelletta: RetroPasta, una bottega della pasta che è un continuum del ristorante, un laboratorio che propone una versione contemporanea di pasta artigianale preparata con farine e uova biologiche, totalmente fatta a mano e con ripieni unici. 8 formati diversi di pasta che si rinnovano ogni mese, da comprare a peso e portar via.



Ma sta per vedere la luce anche una terza creatura: RetroVino, un’enoteca con una grande selezione di vini “intelligenti” ed etichette di piccoli produttori, un locale dove condividere un aperitivo, assaggiare nuovi vini, comprare una bottiglia da asporto. Giuseppe e Alessandro continuano a sperimentare, spremendo fin dove si può un format di produzione e ora anche di commercio, che ha tutte le carte per diventare un brand replicabile in altre città d’Italia.



Retrobottega - Via della Stelletta, 4 – Roma



Di Indira Fassioni