Refugee Food Fest: un festival gastronomico per i rifugiati

REFUGEE FOOD FEST - Creato nel 2016 e rinnovato ogni anno, questo evento culinario internazionale ha già deliziato più di 70.000 persone durante le edizioni organizzate in 24 città in Francia e nel mondo. Nel 2025, il Refugee Food Festival vedrà protagoniste 12 città e dintorni, da Bordeaux a Dijon, Lille, Lione, Marsiglia, Nizza, Parigi e altre. Un inizio gastronomico simbolico, per la prima volta saranno presenti con una data in Italia, il 10 Maggio, una cena sul Lungomare di Bordighera. Sono in programma: