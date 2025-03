Rana firma le nuove tappe di gusto: quattro ricette da scoprire e assaporare

Il Pastificio Rana si conferma, per il quinto anno consecutivo, Pasta Ufficiale del 108° Giro d’Italia 2025 consolidando il suo legame con la competizione ciclistica più amata d'Italia e, per il secondo anno di fila, anche sponsor ufficiale del "Giro d'Italia-women". Un connubio di eccellenza e tradizione che celebra la passione per lo sport e il gusto autentico della pasta fresca.