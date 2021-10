Quattro preziosi ripieni per una gamma inedita di ravioli

Rana presenta una nuovissima gamma in edizione limitata, in cui il colore della passione si unisce alla preziosità di ingredienti unici e ricercati. Nasce così “Oro Rosso”, una linea di esclusive e raffinate ricette che regaleranno momenti tutti da godere.

Brasato all'Amarone della Valpolicella DOCG, Risotto al Tartufo, Astice, Tiramisù: quattro preziosi ripieni racchiusi nell'inconfondibile sfoglia fresca Rana, per una gamma inedita di ravioli che accenderà la passione in cucina.

Per gli amanti dei sapori gourmet, un intrigante percorso culinario che passa dalle note più delicate a quelle più intense, fino a deliziare con il dessert finale.

Si inizia con l’Astice, un boccone prestigioso con cui aprire le danze di un pasto che si annuncia gioioso sin dal primo assaggio. Si prosegue con uno dei più classici primi piatti della cucina italiana nelle stagioni più fredde: il Risotto, questa volta impreziosito dal sapore deciso e inconfondibile del Tartufo; per poi continuare con un secondo piatto che ha come protagonista un morbido e gustoso Brasato, per l’occasione rivisitato da Rana in chiave veneta, grazie all’inedito abbinamento con il pregiato Amarone della Valpolicella DOCG. E un menù delle occasioni speciali non può dirsi completo senza il dessert. Per questo gli chef Rana hanno voluto fare un tributo al più famoso e amato dolce al cucchiaio della nostra tradizione, il Tiramisù, dedicandolo ai tutti coloro che non sanno rinunciare alle tentazioni più golose.

La nuova gamma si può trovare fino a febbraio 2022 nel banco frigo dei supermercati...ma non solo!

Per la prima volta la nuova limited edition sarà disponibile anche sul web. Contemporaneamente al lancio della linea Oro Rosso, debutta il sito e-commerce shop.giovannirana.it: una piattaforma d’acquisto online che permette di ricevere, comodamente a casa, ogni prodotto creato dal Pastificio Rana.