Pronta a partire la Como Lake Cocktail Week

Oltre ad avere un’importante presenza nei signature cocktail in gara, il brand verrà rappresentato da Camparino in Galleria in occasione della serata inaugurale a Villa d’Este e porterà il savoir fair di 5 mixologist italiani in 5 location selezionate ad hoc durante la settimana. Non solo, Campari farà un take over di Villa Geno, sede del Closing Party & Awards del 9 luglio, un evento che celebrerà la “red passion” e assegnerà il Campari Award a uno dei tre finalisti, selezionati in occasione della cocktail competition del 1° luglio, che si sfideranno a colpi di shaker per aggiudicarsi il gradino più alto del podio e un premio speciale.