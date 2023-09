The Queen of Taste 2023

Sabato 9 settembre è stata una giornata di celebrazioni nel cuore della Wheat Valley, il territorio italiano noto per la produzione di grano tenero di alta qualità. Il Molino Dallagiovanna ha ospitato la prima edizione de "La Festa dei Granai", un evento straordinario che ha catturato l'essenza della tradizione agricola italiana e celebrato il legame indissolubile tra gli agricoltori locali e la produzione di grano di qualità superiore. Un sabato di festa che ha intrattenuto centinaia di ospiti, dalle visite guidate al Molino nel pomeriggio fino alla notte con musica e intrattenimento di RDS 100% Grandi Successi, Official Radio dei due eventi, con il DJ set targato 100% Grandi Successi.

Tanti gli ospiti d’eccezione che sono intervenuti: oltre alla famiglia Dallagiovanna, con la quinta generazione rappresentata dai cugini Pier Luigi e Sergio e la sesta con Sabrina e Renza, gli affiatatissimi Andrea Mainardi e Daniele Persegani, chef e noti conduttori televisivi e Mattia Casarin per RDS 100% Grandi Successi che hanno condotto la serata. Sul palco Valeria Fiorani dell’azienda omonima in rappresentanza di Piacenza Food International (PFI), il Maestro Iginio Massari, le sindache di Gragnano Trebbiense Patrizia Calza e di Rottofreno Paola Galvani, e il Presidente della Pro Loco di Gragnano Trebbiense Giuseppe Ghezzi, che ha raccontato la storia della “Spisigona”, la tradizionale torta di origine contadina, con la quale gli agricoltori accompagnavano le lunghe giornate tra i campi. Il dolce, a base di farina, burro, uova e zucchero, ha ottenuto nel 2015 il marchio De.Co. (Denominazione Comunale) dal Comune di Gragnano Trebbiense.

Le finalissime di Pastry Bit Competition e di Pizza Bit Competition

Durante la giornata sono andate in scena le finalissime di Pastry Bit Competition e Pizza Bit Competition, le gare che Molino Dallagiovanna ha ideato per i pasticceri e i pizzaioli professionisti con la collaborazione del Gambero Rosso.

Ad assegnarsi il titolo di “Dallagiovanna Pastry Ambassador 2024” e a vincere la prima edizione di Pastry Bit Competition è stato Luca Rubicondo, 37 anni, della Rubicondo Pasticceri di Solarolo, in provincia di Ravenna. 9 le gare regionali, seguite da 3 semifinali sulle nevi di Ponte di Legno, fino alla prima fase finale in Cast Alimenti e alla finalissima del 9 settembre presso il Molino Dallagiovanna. I 9 finalisti sono stati valutati sulla qualità del re dei lievitati, il panettone. La giuria, capitanata da Leonardo Di Carlo, era composta da: Marina Savoia (Gambero Rosso), Stefania Pompele (Dissapore), Alessandra Sogni (Italian Gourmet), Antonio Mezzalira (critico enogastronomico), Giuseppe Amato (pastry chef), i maestri pasticceri Denis Dianin e Bruno Andreoletti e Fabio Del Sorbo (Molino Dallagiovanna).

A vincere la seconda edizione di Pizza Bit Competition e ad aggiudicarsi il titolo di “Dallagiovanna Pizza Ambassador 2024”, volto ufficiale del Molino per il settore pizza in Italia e nel mondo, è invece l’abruzzese Luca Valle, 30 anni, di Giulianova. Luca Valle ha prevalso sugli altri 8 concorrenti provenienti da tutta Italia. A giudicare i concorrenti, che si sono sfidati sulla più tradizionale delle pizze, la Margherita, è stata la giuria capitanata da Andrea Clementi, vincitore della prima edizione di Pizza Bit Competition, e composta da: Pina Sozio (Gambero Rosso), Roberta Schira (Corriere della Sera), Antonio Fucito (Garage Pizza), Massimiliano Prete (3 Spicchi Gambero Rosso), Stefano Chieregato (2 Spicchi Gambero Rosso), Ciro Coppola (AVPN), Pierfrancesco Zara (Moretti Forni).

“La Festa dei Granai” ha fatto da cornice anche al "Chicco d'Oro", il premio agli agricoltori che si sono distinti in 4 varietà diverse di grano: ad aggiudicarselo sono state l’azienda agricola Carella (per la varietà Grano Biscottiero), l’azienda agricola Chioso di Bersani (per la varietà Grano Panificabile), l’azienda agricola Ferrari Silvano e Giorgio (per la varietà Grano di Forza), e l’azienda agricola Roberto Scrocchi (per la varietà Grano Taylor).

