Otto consigli per un BBQ perfetto secondo lo Chef Andrea MSH

Con l'arrivo delle giornate più lunghe e calde, cresce il desiderio di trascorrere momenti piacevoli all'aria aperta. Il clima mite e le serate tiepide invitano a uscire dalle mura domestiche e a godersi la natura in compagnia. La voglia di socializzare si sposa perfettamente con la tradizione del barbecue, un rito che unisce convivialità e buon cibo. Basta un semplice terrazzo o un giardino, un barbecue ben attrezzato e della carne di qualità per trasformare la quotidianità in qualcosa di speciale, per creare ricordi preziosi che resteranno nel tempo.