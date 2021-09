Oggi è il World Paella Day, la Giornata dedicata al piatto simbolo di Valencia

Con otto milioni di ricerche annuali su internet, la Paella è il quarto piatto più importante al mondo. E ogni anno, il 20 settembre si celebra la Giornata Mondiale della Paella, un riconoscimento per il piatto più famoso della cucina spagnola. Un giorno in cui i Valenciani condividono questa pietanza storica con il resto del mondo per celebrarne, oltre che le ricette e gli ingredienti, l'internazionalità. Un pasto di umile origine valenciana che ha trasceso tutte le frontiere.

Il World Paella Day è organizzato dal comune di Valencia, in collaborazione con la Fondazione Turismo di València, la Federazione Empresarial de Hostelería de València, Wikipaella, la DO Arroz de València, il Concorso Internazionale delle Paellas di Sueca e Paella Today.

La paella è un simbolo della tradizione culinaria spagnola e nasce dalla combinazione di ingredienti tradizionali valenciani come anatra, pollo, verdure e coniglio, ad un riso particolare, raccolto unicamente nella zona dell’Albufera. Il nome, paella, deriva dallo strumento che si utilizza per prepararla: una padella con due maniglie laterali capaci di sostenere un peso notevole.

La paella di carne inizia a diffondersi tra il XV e il XVI secolo attraverso la storia dei contadini, i quali necessitavano di un pasto nutriente e veloce da preparare. Così, pensarono di unire in un solo piatto ingredienti facilmente reperibili che permettessero loro di affrontare una dura giornata di lavoro in campagna.

World Paella Day Cup 2021

Torna per il secondo anno consecutivo la World Paella Day Cup 2021, il contest gastronomico per trovare il miglior chef di Paella al mondo. Il 20 settembre scenderanno in campo otto cuochi da Francia, Romania, Australia, Giappone, Cina, Stati Uniti, Spagna e anche Italia, rappresentata da Mateus Coelho, del ristorante Albufera di Milano, che al primo turno si batterà, a colpi di arroz e gambas, contro Anne Marie, dalla Romania.

Potete fare il tifo e condividere anche la vostra paella sui social con l’hashtag ufficiale #WorldPaellaDay. In palio, la Coppa del Mondo di Paella. Gli chef saranno in gara nelle diverse sessioni online per i quarti di finale, semifinali e finale. I match si possono seguire online entrando allo Stadio di Mestalla, il tempio del calcio di Valencia, direttamente sul sito del World Paella Day.

La ricetta ufficiale della Paella Valenciana

Ad oggi, si possono gustare diverse alternative di Paella come ad esempio quella ai frutti di mare, catalana, mista, oltre che rivisitata in vari modi. Ma se volete preparare la vera Paella Valenciana, potete affidarvi alla ricetta ufficiale dell’Ente del Turismo Spagnolo.

Ingredienti per 10 persone: 1 kg di riso, 2 kg di pollo, 1 kg di coniglio, 300 g di pomodori, 500 g di fagiolini, 250 g di fagioli garrofó (varietà di fagioli bianchi usati per la tipica paella valenciana), 100 g di peperoni (facoltativo), 2 dozzine di lumache (facoltativo), 3 dl di olio, qualche filo di zafferano, aglio (facoltativo), un rametto di rosmarino (facoltativo), 6 g di paprika dolce, sale e 3,5 l d’acqua.

Preparazione

Si mette la paellera sul fuoco con l’olio e, quando è caldo, si aggiungono il pollo e il coniglio tagliati a pezzetti. Si soffrigge la carne fino a farla dorare leggermente. Si pelano, si tolgono i semi e si tritano i pomodori, quindi si soffriggono a fuoco lento con i pezzi di peperone per 7 o 8 minuti. Quando il soffritto è quasi pronto, si aggiungono un pizzico di sale, la carne e la paprika e si soffrigge di nuovo il tutto. Si aggiunge acqua fino a coprire il soffritto e si lascia cuocere.

La durata della cottura dipende dalla consistenza della carne. Se il pollo o il coniglio sono ruspanti, si calcolano 30 o 35 minuti. Dieci minuti prima che finisca il tempo calcolato per la cottura delle carni, si aggiungono i fagiolini e i fagioli garrofó, perché cuociano bene. S possono anche aggiungere le lumache, precedentemente spurgate.

Concluso il tempo di cottura, si aggiunge altra acqua calda e si lascia bollire il tutto per altri 3 o 4 minuti. Si aggiunge quindi lo zafferano e il rametto di rosmarino, si aggiusta di sale e si mantiene in ebollizione per altri 5 minuti. Quindi si aggiunge il riso distribuendolo in maniera uniforme e si lascia cuocere per altri 5 o 6 minuti a fuoco alto, abbassandolo poi lentamente. Una volta cotto, si lascia riposare per qualche minuto perché il riso assorba tutto il brodo di cottura.

La paella si serve nella stessa paellera dopo un ulteriore riposo di 5 minuti.

Esiste anche una versione “italianizzata”, in cui viene utilizzato il cous cous, soprattutto in Sicilia, piatto tipico dell’area di Trapani. È proprio qui che, nel 1998, nacque una manifestazione dedicata al cous cous, che continua negli anni: il Cous Cous Fest 2021, che quest’anno si terrà dal 17 al 26 settembre 2021 a San Vito Lo Capo.

Obiettivo della rassegna è quello di celebrare un ingrediente povero, radicato nell’area mediterranea, attraverso una gara internazionale capace di aggregare, nel nome del cous cous, popoli, storie, tradizioni, culture e religioni differenti. Il Cous Cous Fest, rassegna di enogastronomia del Mediterraneo che ha reso San Vito Lo Capo capitale mondiale del cous cous, dell’accoglienza e della multiculturalità.

Le ricette e i drink per il World Paella Day 2021

Cocktail

Elysian

Realizzato da Cesar Araujo, Bar Manager di BOB Milano

Ingredienti: Gin Hendrick’s - Muyu Jasmine verte - Cordiale al Kaffir Lime - Fever Tree Tonic

Ricetta: CUTURRO COME UNA PAELLA

Ideata da Chef Massimo Giaquinta del ristorante Cortile Arabo, osteria di mare di Marzamemi (Siracusa)

Ingredienti per 4 persone: Cuturro 500 gr - Cozze 100 gr cotte e sgusciate - Calamari 200 gr puliti - Gamberone rosso 8 - Zafferano 0,50 gr - Scampi 8 - Paprika dolce 5 gr - Fumetto di pesce 800 ml - Passata di Pomodoro Pachino 150 gr - Olio EVO q.b. - Sale q.b.- Peperoncino fresco dolce mezzo- Cipolla 120 gr

Procedimento

Per la salsa di gambero arrosto :

Privare della testa gli 8 gamberoni, successivamente arrostiamoli e inseriamoli in un mix da cucina con un filo d’olio EVO, fino a creare una salsa, poi con l’utilizzo di un colino andiamo a filtrarla e riponiamola in frigo.

Per le cozze :

In una pentola a parte munita di coperchio cuociamo le cozze fino a farle aprire e preleviamo il frutto.

Per il cuturro :

In una padella per paella versiamo un filo d’olio con uno spicchio d’aglio, scottiamo 4 gamberoni e 4 scampi, sgusciamo i restanti scampi e gamberoni, condiamoli con un filo d’olio e riponiamoli in frigo. Dopo aver scottato i gamberoni, eliminiamo l’aglio, versiamo un filo d’olio, la cipolla tritata e facciamola dorare. Successivamente aggiungiamo i calamari tagliati, la passata di pomodoro Pachino ed il fumetto di pesce. Poi versiamo il cuturro e le cozze, di seguito aggiungiamo la paprika dolce, il peperoncino privato dei semi e lo zafferano. Dopo un minuto poniamo i 4 scampi e i 4 gamberoni scottati. Facciamo cuocere per circa 15 minuti e terminata la cottura possiamo procedere all’impiattamento.

Impiattamento :

In un piatto fondo adagiamo 2/3 cucchiai di cuturro appena cotto, poniamo gli scampi e i gamberoni cotti a contornare il piatto, mentre quelli messi in frigo li poniamo centralmente. La salsa ottenuta dalla testa dei gamberoni arrosto la versiamo con l’aiuto di un biberon da cucina come top sul piatto. Concludiamo guarnendo con qualche foglia di basilico fresco ed un filo d’olio EVO.

https://worldpaelladay.org

Di Indira Fassioni