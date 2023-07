Nuvola: un innovativo spalmabile a base di ricotta

Un’esperienza unica in Nuvolfiera e uno showcooking per assaggiare il nuovo prodotto nella ricetta della “cheesecake all’italiana”

Sabato 8 luglio presso il Parco di CityLife, Galbani Santa Lucia marchio storico di Galbani e parte di Lactalis Italia, ha ospitato grandi e piccini in un villaggio aperto al pubblico per presentare il nuovo e fresco prodotto Nuvola: l’innovativo spalmabile a base ricotta, presente da pochi giorni sugli scaffali dei supermercati.

In occasione dell'evento di lancio di Nuvola, per la prima volta gli abitanti di Milano e i numerosi turisti che popolano la città meneghina in queste settimane, hanno potuto vivere un’esperienza unica a bordo di una Nuvolfiera realizzata ad hoc, per intraprendere un viaggio letteralmente “tra le nuvole”.

Dopo il giro in Nuvolfiera i partecipanti hanno potuto assaggiare il nuovo spalmabile alla ricotta, soffice e leggero come una nuvola, in abbinamento a prodotti freschi e genuini che ne hanno esaltato le note aromatiche.

“Nuvola, il nostro innovativo spalmabile fresco alla ricotta, nasce dopo un’accurata ricerca fatta al nostro interno per rispondere in modo originale alla gran parte dei prodotti presenti nello scaffale degli spalmabili. Ci siamo fatti ispirare dalla tradizione italiana (i.e i fermenti e la ricotta) per rispondere alle nuove abitudini di acquisto dei consumatori e sviluppando uno spalmabile fresco di altissima qualità e allo stesso tempo stando attenti al contenuto nutrizionale del prodotto per diventare punto di riferimento per le scelte di consumo quotidiane. ha affermato Mauro Frantellizzi, Direttore Marketing e Export Galbani Formaggi – che prosegue - “Per presentare Nuvola, abbiamo lavorato con tanto impegno per portare sul mercato questo nuovo prodotto. Per questo non potevamo che organizzare un grande evento rivolto a tutta la popolazione.”

Nuvola è perfetta per snack veloci, antipasti, primi piatti e dolci.

Come primo, ad esempio, possiamo utilizzarlo in un piatto di trofie al salmone, un primo delicato, gustoso e buonissimo, con una crema spalmabile fresca alla ricotta che unisce alla perfezione questo amato pesce dal colore rosa ad uno dei formati di pasta più tradizionali della cucina italiana.

Come dolce, Nuvola è perfetta per la cheesecake all’italiana, un dessert goloso e dalla ricetta facile da realizzare. Soddisfacente e sfiziosa, è una torta dalle consistenze tanto contrastanti quanto golose: un croccante impasto di biscotti e burro si unirà con una crema soffice e deliziosa a base di spalmabile fresco alla ricotta Nuvola Santa Lucia. Un connubio perfetto che possiamo impreziosire da un tocco finale, elegante e saporito come i frutti di bosco.