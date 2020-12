Natale 2020: i doni più originali per chi ama il Food

Indecisi su cosa regalare in questo Natale 2020 ? È difficile trovare il dono perfetto, ma con questa selezione di idee adatte ai Food Lovers strapperete un sorriso sotto l’albero alle persone più care, per chiudere questo difficile periodo con la mente un po’ più serena. Dal Food Design , al beverage , ai dolci , ecco la nostra selezione di idee più interessanti.

Artigiano In Fiera Live

Per gli amanti della più famosa fiera dell'Artigianato d'Italia

Food, beverage, coltellerie, ceramiche, materie prime di aziende produttrici locali: giunta alla sua 25esima edizione, la Fiera più famosa d’Italia diventa digitale. Ha, infatti, sviluppato una piattaforma che, da una parte, consentirà agli artigiani il racconto del loro lavoro e la vendita dei prodotti e, dall’altra, ai visitatori un’esperienza di shopping online. Ogni artigiano potrà connettersi con il pubblico, aprendo virtualmente i laboratori e mostrando le sue produzioni, disponibili per l’acquisto. Disponibili alcuni prodotti come l’Olio extravergine d'oliva Dop dell’azienda Valentini (Puglia), la Pasta dell’azienda Santoni (Marche), i prodotti dell’azienda calabrese Giacco (dall’olio extravergine d'oliva Dop alla ‘nduja), l’Aceto Balsamico di Modena dell’azienda Acetaia Montale (Emilia Romagna), i liquori dell’azienda Prendas de Maraganai (Sardegna), la frutta fresca proveniente da Sicilia e Calabria e molto altro.

www.artigianoinfiera.it

Farine Pivetti Molini

Dedicato a chi si cimenta con la Pasticceria

Fare il pasticcere è uno dei mestieri più belli del mondo. Con le nuove farine della “Linea Dolci” Pivetti sarà ancora più divertente: packaging accattivanti, rigorose selezioni delle materie prime, macinazione attenta e controllata dei migliori grani sono il risultato di studi accurati. Testate anche da professionisti del settore, le farine Pivetti Molini sono il top di gamma per gli amanti degli impasti per dolci. “Lievitati”, “Brioche-Croissant”,” Sfoglia” e “Frolla” sono le quattro nuove varianti, e, in più sono disponibili le speciali box Natale, Premium, Ambiente, Innovazione e Pivetti Box, per preparare tutte le ricette che preferite.

www.molinipivetti.it

ORCO

Per gli amanti delle salse

Un'idea sfiziosa per un Natale speziato con la senape e le salse ORCO prodotte dal 1911 a Varese, realizzate con la stessa ricetta da 110 anni e proposte in confezioni vintage incartate con le immagini pubblicitarie che l'azienda ORCO ha utilizzato nel corso della sua storia. La senape ORCO è realizzata con semi di senape del Canada, la varietà più pura e pregiata, è delicatamente piccante e decisamente speziata. Ma non solo senape: anche la maionese ORCO viene prodotta solo con olio di girasole, tuorlo d’uovo, succo di limone e un tocco di senape, dal sentore di limone. E ancora, salse tartara, tonnata e cocktail e le innovative come la burger, l’aioli e la sandwich completano la gamma ORCO, che comprende anche la pasta di acciughe e la pasta di capperi di Pantelleria. Per il Natale 2020 ORCO propone diverse Gift Box, per assicurarsi una riserva della propria salsa preferita o, perché no, provarle tutte.

http://www.orco.it/

Pinot Bianco D.O.C. Friuli 2019 dei Vigneti Le Monde

Dedicato agli amanti dei vini di qualità

Tre Bicchieri per la Guida ai vini del Gambero Rosso 2021 assegnato al loro Pinot Bianco 2019, una delle più fulgide espressioni del terroir friulano e dell’impegno aziendale. Insignito anche del Premio per il Miglior rapporto Qualità-Prezzo della Guida 2021, questo Pinot Bianco racconta, sotto l’egida del leone di Vigneti Le Monde, tutta la complessità di un territorio di frontiera come quello di Prata di Pordenone. Il risultato in bottiglia è un vino di gran carattere, che accattiva già l’occhio con i suoi riflessi dorati e solletica il naso con la frutta esotica matura, la pesca gialla e lo conquista definitivamente con il finale conturbante di spezie dolci. Al palato è vellutato, caldo e si rivela un compagno estremamente versatile: antipasti magri e primi piatti delicati, di pesce, ma si permette anche di accompagnare a tavola un saporito roastbeef

www.lemondewine.com

Cooking Box di Particolare Milano

Per i nostalgici dei ristoranti

Tre ricette che diventano un modo divertente per riprodurre una cucina gourmet a casa: sono le nuove cooking box dello chef Andrea Cutillo del ristorante Particolare di Milano, con dosi per due persone. Polpo tre cotture con patata viola, olive taggiasche e sedano; il Risotto al Parmigiano con crudo di gamberi, pesto in polvere, pomodorini confit e lime e il Tiramisù Particolare, fiore all'occhiello delle proposte per ristorante, da realizzare con pochi passaggi. Ma non solo: sul sito si trovano quotidianamente offerte su carne, pesce del giorno e verdura, oltre che un'ampia enoteca dove scegliere il vino preferito, con spedizioni su tutta Italia. Il ristorante si è subito riconvertito in un piccolo shop online per le cooking box e per tutto quello che normalmente si può trovare solo al ristorante. Un modo per essere sempre vicini agli ospiti.

www.particolaremilano.com

Aquatic Creatures by Riccardo Capuzzo

Per chi ama il mare e il food design

Un progetto tra design e illustrazione nato dall’immaginazione di Riccardo Capuzzo, visual designer che vuole trasmettere un messaggio importante riguardo la conservazione e tutela del mondo acquatico. Le sue affascinanti creature marine trovano vita in una varietà di prodotti, realizzati in collaborazione con l'organizzazione no-profit WDC-Whale and Dolphin Conservation, che desiderano stimolare la consapevolezza della bellezza marina da salvaguardare. Il design unico dei piatti Aquatic Creatures, in finissima porcellana cinese e decorati a mano in Italia, rappresenta sia l'alternativa contemporanea per la mise en place sia un oggetto da arredamento o da collezione. Quattro diverse illustrazioni marine che invitano a intraprendere un viaggio all'interno di una fiaba fatta di avventure e suggestioni per vivere una diversa esperienza culinaria.

aquaticcreatures.com

Armani/Dolci by Guido Gobino

Per gli amanti dell’eleganza e del lifestyle

Per Natale 2020 Armani/Dolci by Guido Gobino offre tutto il gusto e l’autenticità dei sui prodotti, presentati nelle eleganti confezioni ispirate agli effetti ikat del tessuto Portland della collezione Armani/Casa 2020. Dal soffice pandoro alle raffinate praline al cioccolato, dal classico panettone preparato secondo la tradizione milanese o nella deliziosa variante pesca e gianduiotto. A Milano, solo per quest’anno, sarà in vendita il panettone in edizione limitata di soli 100 pezzi, ricoperto di cioccolato Guido Gobino e impreziosito da decorazioni e logo Armani/Dolci color oro. Il packaging dedicato riprende la trama tipicamente irregolare della seta ikat nella variante color oro. Un nastro rosso che sigilla le confezioni è chiuso dal bigliettino personalizzabile con logo Armani/Dolci in oro lucido impresso a caldo.

www.armanidolci.com

Enoteca La Vite Turchese e la Sommelier dell’Arte

Dedicato agli amanti dell’Arte e del buon Vino

L’enoteca La Vite Turchese di Barolo e la Sommelier dell’arte, alias Ilenia Carbonara, sommelier e storica dell’arte, hanno deciso di unirsi dando vita ad un progetto originale che ha per protagonista l’Arte ed il Vino. Tre selezioni vinicole di alta qualità, con prodotti d’eccellenza caratterizzati da una produzione di nicchia, abbinate a tre artisti con caratteristiche associabili alle peculiarità organolettiche dei vini. La Selezione Caravaggio è dedicata ai grandi intenditori ed è composta da Barolo Grimaldi 2016, Barolo Viberti 2016, Barolo Schiavenza 2016; La Selezione Andy Warhol è dedicata agli amanti delle bolle ed è composta da Champagne Voirin Jumel Blanc de blancs grand Cru intercambiabile con Franco Conterno Nebbiolo Metodo Classico Brut, dalla bolla Berutti Alta Langa Rosè e da La Caudrina Moscato d’Asti Galeisa; la Selezione Jackson Pollock è appositamente pensata per un pubblico fuori dagli schemi, con un risultato olfattivo esplosivo. Una Barbera d’Alba, un Roero Arneis ed un Nebbiolo. Insieme alla selezione acquistata, al cliente arriverà una video-descrizione dei vini ed un approfondimento d’arte sull’artista.

laviteturchese.it

Riso Pozzi

Per gli amanti dei risotti

Riso Pozzi è un Carnaroli autentico di altissima qualità proveniente dalle migliori sementi certificate 100% Carnaroli dall’Ente Nazionale Risi. Si distingue per il suo colore ambrato caldo e per la sua consistenza, non scuoce e trattiene al meglio profumi e sapori esaltando al massimo qualsiasi ingrediente. Scegliere Riso Pozzi significa condividere la tradizione che una famiglia si tramanda dal 1822 e promuovere la cultura della qualità e della sostenibilità. Riso Pozzi rispetta tutti i requisiti di tracciabilità varietale, attraverso un sistema che identifica il prodotto dalla semina alla commercializzazione per dare al consumatore finale la garanzia di un prodotto di altissima qualità. Un regalo molto apprezzato da tutti gli appassionati gourmet quale ingrediente selezionato tra le migliori eccellenze del nostro territorio.

www.risopozzi.com

Distilleria Nardini

Per i cultori della Grappa

Nardini, la più antica distilleria d’Italia, è stata insignita del prestigioso riconoscimento dei 5 Grappoli nella sezione “Le migliori Grappe d’Italia” della famosa Guida Bibenda 2021, con la Grappa Riserva 22 Anni Single Cask della Selezione Bortolo Nardini. La Grappa Riserva 22 Anni Single Cask, introdotta sul mercato per celebrare i 240 anni della Distilleria, è una grappa unica e preziosa, in edizione limitata di 3.240 bottiglie numerate e certificate dal mastro distillatore Andrea Manzoli. A differenza delle grappe riserva tradizionali che sono cuvée di diverse botti delle stesse annate, nella 22 Anni Single Cask è il blend finale ad essere calato in botte ad invecchiare.

www.nardini.it

Le box natalizie de Il Moro Ristorante

Per gli amanti della cucina siciliana

I fratelli Butticè dal 1996 propongono una cucina gourmet di chiara vocazione siciliana con il ristorante Il Moro a Monza. Per questo Natale 2020 propongono le loro box natalizie e il segreto di Raf, ovvero una veneziana, dolce lievitato tipico del milanese del XV secolo, a cui è stata sostituita la glassa di zucchero con quella del pistacchio di Raffadali, che simboleggia l'incontro tra Lombardia e Sicilia, tipico di tutti i piatti della famiglia. Una nuvola soffice dalle note olfattive lunghe e al tempo stesso delicate, in una piena pulsione verso il piacere, con una farcitura golosa di pistacchio.

www.ilmororistorante.it

Absolut

Dedicato agli amanti dei distillati

Absolut, l’iconico brand di vodka che da sempre si contraddistingue per la sua visione fuori dagli schemi, presenta la nuova limited edition ABSOLUT Movement, una bottiglia in edizione limitata, il cui obiettivo è ispirare l’unione e la connessione tra le persone, l’inclusività, la diversità di identità e di opinione e la fiducia nel cambiamento. Il design della bottiglia, la prima ad essere realizzata con il 60% di vetro riciclato (da questo deriva il particolare colore del vetro satinato blu) è caratterizzato da 16 scanalature che disegnano una spirale ascendente. Realizzata esclusivamente con ingredienti naturali, Absolut Vodka ha un gusto ricco, corposo, ma allo stesso tempo morbido, con un netto carattere di grano.

www.absolut.com

Bonverre

Per i cuochi provetti… oppure no!

Per questo Natale 2020 Bonverre lancia le XMas Box: un progetto che conserva la cucina italiana, in un vaso. Grazie alla ​collaborazione con chef e pasticcieri​, sarà possibile aprire, gustare e, perché no, imparare a cucinare le ricette grazie alle ​video lezioni degli chef. ​Quattro box: Sweet XMAS, la limited edition 2020 ​dedicata ai fuoriclasse della pasticceria Italiana​ (Olivieri 1882 e ​Pasticceria Offelleria Perbellini​); Mare Nostrum, con ​6 ricette di pesce di mare e d'acqua dolce​ (degli chef da Marco Acquaroli a Matteo Rizzo); Pasta Lovers, con sughi e ragù carichi di sapore secondo le ricette delle migliori trattorie d’Italia (da Igles Corelli a Diego Rossi di Trippa); Greatest Hits, con i 6 best sellers di Bonverre. È disponibile anche il box Tasting Menu, in cui comporre la propria degustazione scegliendo fra 12 creazioni degli chef.

www.bonverre.it

MariaVi

Per gli amanti del tableware

Maria Vittoria Albertini, fondatrice del brand di tableware MariaVi, porta in tavola il Natale presentando la sua nuova linea di sottopiatti ispirati a elementi della natura. Gli accessori, da lei disegnati e prodotti nel Dorset da una piccola azienda a gestione familiare, hanno lo scopo di abbellire la tavola senza appesantirla, conferendo un’eleganza più fine che ben si adatta a ogni stile di arredamento. Insieme allo Chef Eugenio Boer, inoltre, è stata avviata una collaborazione che farà la gioia di chi desideri godersi un pranzo delle feste cucinato secondo la tradizione: tutti coloro che ordineranno il delivery di [bu:r] a casa per il 25 dicembre, infatti, avranno la possibilità di acquistare anche i sottopiatti di MariaVi usufruendo di un codice sconto del 10%.

mariavi.it

Damiano Christmas Box

Dedicato a chi ama il cioccolato in tutte le sue forme

Una serie di golosità a base di cioccolato e frutta secca ideali per coccolarci in maniera sana per tutto l’inverno. Sette prodotti biologici e Faitrade al cioccolato: My Choco, quattro confezioni di deliziose mandorle al cioccolato al latte, fondente, fondente speziate alla cannella e fondente al peperoncino e una di nocciole ricoperte di cioccolato fondente; Chocobella e Chocobella Noir, le creme spalmabili al cacao e nocciole bio italiane; Pistachou il pesto di pistacchi perfetto per una ricetta gourmet dai tipici profumi siciliani.

www.damianorganic.it

Festina Lente Bistrot

Dedicato agli amanti della letteratura e del buon cibo

Festina Lente è un bistrot letterario a Seregno (MB) con un format unico in Italia: i libri non si trovano solo sugli scaffali ma anche nel piatto, pronti per essere gustati “fino al midollo”, come direbbe il poeta Robert Frost. Per Natale 2020 hanno creato le box-delivery da leggere mangiando: Coccolazione delle Feste, con Golden milk, centrifuga ai frutti rossi, panettoncino Marietta con marmellata, brioche farcita, sacchetto di Celie celesti, biscotti di Natale ispirati al libro “L’Ickabog” di J.K.Rowling, da abbinare al libro “Storie di Natale. Racconti inediti” di L.M.Alcott; i Cofanetti Carta e Cucina, in cui libri e dolci sono combinati con estro per generare Ottimismo, Fiducia, Coraggio e Amore, abbinati a diversi libri d’autore; la linea completa dei Biscotti d'Autore e le Torte d'Autore.

www.festinalentebistrot.com

Cru Caviar

Dedicato agli amanti del caviale

Oltre 20 anni di esperienza nella produzione di questo caviale puro al 100%, stagionato per un periodo di 2 mesi. Ciascun sigaro di caviale è prodotto a mano, con un procedimento interamente artigianale che ne mantiene intatte le caratteristiche organolettiche e ne esalta il sapore. Grattugiato, tagliato a scaglie o affettato in finissime lamelle tonde, dona un tocco di prestigio e raffinatezza ad ogni pietanza. Il consiglio è di grattugiarlo e mantecarlo nei risotti, su vellutate e secondi caldi. Disponibile anche nella confezione regalo “portasigaro”.

www.crucaviar.it

Callipo e Antonio Aricò

Dedicato agli amanti della mitologia e del buon cibo

Le Storie di Mare Callipo diventano vere opere d’arte grazie alla collaborazione con il designer calabrese Antonio Aricò. L’artista, attraverso i suoi disegni interpreta la magia della pesca del tonno e delle tradizioni calabresi. Ogni confezione, incartata a mano da alcuni detenuti del penitenziario di Vibo Valentia per un progetto di inclusione sociale, racconta una storia di mare e di passione dove il tema dell’amore si sposa con la mitologia e si mescola a scene fantasiose di pesca. La collezione Aricò si compone di sette Storie di Mare ognuna con un nome che rimanda alla tradizione della pesca del tonno: Tonnaroti, Tonnazzo, Bagnarote, Fuitina, Oissa, Marinaresco, Tarantella. Esse racchiudono il pregiato tonno e una selezione di prodotti di altissima qualità che valorizzano i sapori del territorio come il peperoncino, la ‘nduja, la cipolla rossa di Tropea IGP, le patate della Sila IGP, gli agrumi e molto altro.

shop.callipo.com

NIO Cocktails e Acqua di Parma

Per gli amanti dell’aperitivo dall’atmosfera perfetta

NIO Cocktails e Acqua di Parma Home Collection presentano la loro esclusiva collaborazione, ideata per trasformare la serata in un'esperienza sensoriale unica e vivere un aperitivo perfetto dall'impareggiabile tocco all'italiana. Una box in edizione limitata che comprende una candela di Acqua di Parma e l’Aperitivo in Terrazza NIO Cocktails, realizzati con ingredienti premium firmati dal noto barman Patrick Pistolesi. NIO Cocktails celebra l'Aperitivo in stile italiano, servendo l'iconico Negroni e l'elegante Cosmopolitan: basta scuotere la scatola, strappare l'angolo e versare in un bicchiere pieno di ghiaccio. Un cocktail di qualità eccezionale da abbinare all'eleganza di una candela a base di spezie agrumate. Una Special Box “Aperitivo in Terrazza” contiene una selezione di 2 cocktail e una candela. E, per combattere il freddo, sono disponibili i Box Autunno per esaltare il piacere delle serate casalinghe: Cosmopolitan, Negroni, Tea Sour, Manhattan, Gimlet.

nio-cocktails.com

Bodrato

Per gli amanti del cioccolato artigianale

Con l’e-commerce di Bodrato e la nuova boutique in Stazione Centrale a Milano, le inconfondibili confezioni rosse viaggiano in tutto il mondo: le elegantissime cappelliere, i Bodratini, scrigni di dolcezza nelle varianti bonet, nocciola, pistacchio o fondente e la nuova tavoletta di Natale con frutta secca. Per i più golosi le creme spalmabili diventano XL in raffinatissime confezioni rosse in legno; novità 2020 è la crema al bacio di dama. E, per chi non rinuncia alle tradizioni, il panettone CioccoRum, il calendario dell’Avvento, le forme natalizie in cioccolato e il torrone gianduia.

www.bodratocioccolato.it/shop

Che Vino!

Dedicato agli amanti del Made in Italy

«Non vendiamo solo vini, raccontiamo storie». Un progetto che va oltre il servizio di delivery: Che Vino! propone il meglio delle piccole e medie aziende vinicole locali italiane, insieme ad abbinamenti tra i vini e i piatti delle diverse regioni. Sullo shop online è possibile acquistare “Che Box!”, un abbonamento mensile che propone tre bottiglie a sorpresa di un produttore selezionato e un prodotto di un’azienda italiana impegnata nel sociale (una borsa realizzata con tessuti eco della Tanzania, un panettone prodotto dai carcerati o la pasta con farine di grani antichi macinati da un vecchio mulino). “Che Regalo!” è, invece, un box in cui le bottiglie sono avvolte da una elegante velina rossa con biglietto personalizzato. E il packaging è riciclabile al 100%.

www.chevino.club

Caffè Agust

Per i cultori del buon caffè

Torrefazione di Brescia da oltre 60 anni, ha creato un caffè in edizione limitata ideale per accompagnare i dolci natalizi, in particolare il panettone. Una miscela 100% arabica d’altura, con note floreali e agrumate come pompelmo e mandarino e un retrogusto dolce che ricorda il miele. Come metodo di estrazione è stata scelta la moka non solo per la “facilità” e la “popolarità”, ma anche per il risultato finale, per esaltare al meglio le proprietà aromatiche di questo blend. Un prodotto che si “stacca” totalmente dai canoni tradizionali e ricerca l’equilibrio perfetto.

https://agust.it/

Pinot Bianco D.O.C. Friuli 2019 dei Vigneti Le Monde

Dedicato agli amanti dei vini di qualità

Tre Bicchieri per la Guida ai vini del Gambero Rosso 2021 assegnato al loro Pinot Bianco 2019, una delle più fulgide espressioni del terroir friulano e dell’impegno aziendale. Insignito anche del Premio per il Miglior rapporto Qualità-Prezzo della Guida 2021, questo Pinot Bianco racconta, sotto l’egida del leone di Vigneti Le Monde, tutta la complessità di un territorio di frontiera come quello di Prata di Pordenone. Il risultato in bottiglia è un vino di gran carattere, che accattiva già l’occhio con i suoi riflessi dorati e solletica il naso con la frutta esotica matura, la pesca gialla e lo conquista definitivamente con il finale conturbante di spezie dolci. Al palato è vellutato, caldo e si rivela un compagno estremamente versatile: antipasti magri e primi piatti delicati, di pesce, ma si permette anche di accompagnare a tavola un saporito roastbeef.

www.lemondewine.com

Lum@ke

Per un Natale con il sorriso

Lum@ke, brand fondato dai pubblicitari Manfredi Marino e Ugo Berretta, presenta la sua linea a tema food: oggetti realizzati da raffinati designer 100% Made in Italy in grado di restare impressi e strappare un sorriso a chi li riceverà, pensati proprio per creare un effetto “antidepressivo” in questo Natale 2020 diverso dal solito. Tra questi quelli della linea “feticheese”: una formaggiera a forma di sneaker in ceramica e silicone o un paio di calze con i buchi stile emmenthal, o il Biskotto, una tavola da skate a forma di biscotto.

www.lumake.it

Di Indira Fassioni