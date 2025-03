Molecola naviga con l'Amerigo Vespucci: il gusto italiano in giro per il Mediterraneo

Disponibile in quattro varianti, classica, senza zucchero, senza caffeina e bio Fair Trade, MoleCola si distingue anche per il design iconico delle sue bottiglie. È venduta in lattine da 330 ml e in bottiglie di vetro da 330 e 750 ml che sono state progettate e realizzate rendendo omaggio, nella forma, alle dive del cinema degli anni ’50 e ’60. Le bottiglie, nel modello chiamato 90.60.90 per questo motivo, hanno una silhouette dove sono riconoscibili il vitino da vespa e i fianchi prosperosi di quelle attrici che hanno contribuito a creare in tutto il mondo il mito di una precisa “italianità” in una sorta di omaggio alla sua regina di sempre, la bellissima Sofia Loren.