I nuovi menù estivi di Chef Maurizio Bufi e Pasquale Tozzi

Quattro rinnovati percorsi degustazione seguendo la natura e a prevalenza vegetale per i ristoranti Il Fagiano, Il Pescatore e Magnolia

Al Grand Hotel Fasano & Villa Principe, albergo 5* Lusso di Gardone Riviera (BS), sono stati presentati i nuovi menu estivi che i resident Chef Maurizio Bufi e Pasquale Tozzi hanno rispettivamente messo a punto per il Ristorante Il Fagiano, il Ristorante Il Pescatore e il Ristorante Magnolia. “L’idea alla base dei quattro rinnovati percorsi degustazione” dichiara lo Chef Maurizio Bufi del Ristorante Il Fagiano “è quella di seguire la natura che, nella stagione estiva, ci offre prodotti particolarmente adatti a una cucina sana e bilanciata, a prevalenza vegetale”.

Due strade diverse, invece, per Chef Pasquale Tozzi e le insegne di cui è resident Chef. “Se nel nuovo menu del Ristorante Il Pescatore ho deciso di integrare i piatti più apprezzati dai clienti con proposte innovative e audaci, pensate per mettere in risalto le verdure di stagione, al Ristorante Magnolia ho preferito proporre piatti tradizionali, reinterpretati secondo la mia fantasia e creatività”.

Il riconoscimento Table Remarquable di les Collectionneurs

Il Grand Hotel Fasano & Villa Principe ha un nuovo primato a livello europeo: è il primo e unico albergo a vantare due ristoranti riconosciuti Table Remarquable all’interno della community les Collectionneurs, che riunisce albergatori e vanta come brand president Alain Ducasse, riconoscimento istituito per segnalare le insegne che si distinguono per l’attenzione al territorio, ai prodotti locali, ai produttori e allevatori qualificati.

Sono i Ristoranti Il Fagiano e Il Pescatore a conseguire lo stesso riconoscimento: si tratta per entrambi di una Bonne Table, etichetta che contrassegna una cucina genuina e semplice e che attualmente possono vantare solo 30 ristoranti in Italia e 176 in tutto il mondo.

Il Fagiano



Lo Chef Maurizio Bufi amplia la proposta gastronomica del Ristorante Il Fagiano presentando quattro menu degustazione, tutti caratterizzati dall’utilizzo di ingredienti leggeri e di stagione. Dai frutti rossi, tra cui lamponi e ciliegie, ai fiori edibili, come ibisco e nasturzio, passando per le verdure, lo Chef conferma il suo interesse per una cucina equilibrata ed essenziale.

Il menu di sette portate Senso nasce dal desiderio di coinvolgere tutti i sensi durante l’assaggio. Insieme ai piatti signature come il Risotto, limone, burrata e liquirizia, spiccano le nuove proposte, su tutte il secondo Agnello, bietola e frutti rossi, composto da un controfiletto marinato per 24 ore nello yogurt bianco, spezie, aglio e poi cotto sul barbecue.

Nel menu da sei portate Frammenti, i piatti del percorso sono caratterizzati da forti contrasti di colore, consistenza e sapore. Ne è un esempio l’antipasto Grano saraceno vegetale, una ricetta in cui fagiolini e quattro varietà di zucchine vengono accompagnati con un grano saraceno risottato e mantecato con crema di crescione e bietola.

Il menu Essenza nasce dall’esigenza di raccontare, in sei atti, un’idea di cucina minimale, con il minor numero di ingredienti possibile. Come dimostra Triglia e zucchine, un piatto ispirato alla ricetta tradizionale della Triglia alla livornese. I filetti di pesce di scoglio dell’Adriatico vengono qui sovrapposti, farciti con una purea di patate alla menta e scottati in padella, dalla parte della pelle.

Il quarto menu Radici, invece, è un degustazione interamente vegetale, riassunto dei piatti senza ingredienti né derivati di origine animale degli altri menu. Tra questi, merita di essere citato il dessert Lattuga, ibisco e frutto della passione.

Tutti i piatti dei percorsi degustazione sono abbinabili a una selezione di vini studiata dal sommelier Nicola Filippello, mentre il menu Radici è abbinabile ai cocktail del Bar Manager Rama Redzepi.

Il Pescatore

Numerose sono le novità inserite dallo Chef Pasquale Tozzi nel menu estivo del Ristorante Il Pescatore. Nel degustazione da sei portate Sta senza pensier’, ogni piatto è un invito a lasciarsi guidare per scoprire la filosofia di una cucina diretta e creativa. Come traspare dal signature Cavolfiore, uovo e tartufo e dalle novità Risotto, ragù d’anatra e cavolo viola e Rombo, verde di vegetale, carota e curry.

Il dessert Variegato al burro nocciola, rape rosse marinate e mandorle, bilanciato, cremoso e confortante, combina la corposità del burro nocciola con l’acidità delle rape rosse marinate e la croccantezza delle mandorle.

Nella carta, che conta cinque piatti per portata, sono da menzionare l’antipasto Tonno & anguria, il primo Gnocco di rape rosse, borragine e olio semi di zucca e il secondo Corba Rossa del Gargano e zucchine trombetta. Il dessert Cioccolato bianco, cocco e ananas è costituito da un sottile guscio di meringa ripieno di una composta all’ananas, ganache al cocco e cioccolato bianco, gelato al cocco, ananas marinato e cocco fresco.

Magnolia

Nel bistrot contemporaneo dell’hotel, il menu ideato dallo Chef Tozzi segue il ritmo delle stagioni, senza perdere di vista la sua caratteristica semplicità. Tra i nuovi piatti, da menzionare Fave e pecorino a modo nostro, il Gazpacho di pomodoro, grano saraceno e calamaretti e la Cotoletta di vitello “Orecchia d’elefante”, patate e scalogno, servita con un battuto di limone, cipolla marinata, prezzemolo e acciughe.

Tra i dessert è protagonista la frutta di stagione, come nella Crostata ai lamponi e gelato alla vaniglia o in Frutta & frutta, un trionfo di frutta fresca in varie consistenze. Confermata, ancora una volta, è la collaudata formula Crea il tuo piatto equilibrato, che permette di scegliere una base di riso, quinoa o insalata a cui vanno aggiunti una parte proteica, degli ingredienti sfiziosi, altri croccanti e una salsa.

Di Indira Fassioni