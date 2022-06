Lusso Gentile: un evento dedicato alle eccellenze italiane al Salone del Mobile

“Non sono i giovani a salire sulle nostre spalle, siamo noi a salire sulle loro”. È questo il motto di

Lusso Gentile

Salone del Mobile Giovedì 9 giugno, alle ore 19

, che torna alin Piazza del Cannone a Milano.

Grazie all’evento

si delineeranno i nuovi futuri scenari del settore

eccellenza dell’ospitalità italiana

manager di grandi aziende e scrittori

confronteranno e dialogheranno

futuro del lusso

relazioni, il rispetto, la cura e l’amore

attraverso l’. Diverse personalità sisulche pone al centro le

Com’è cambiato il concetto di lusso?

nuove future tendenze alla base dell’ospitalità del lusso?

Non sono i giovani a salire sulle nostre spalle, siamo noi a salire sulle loro

Quali sono leA queste e ad altre domande cercheranno di dare una risposta i protagonisti dell’ospitalità e del management italiano che si riuniranno per il talk dal titolo “”.

Interverranno:

Gianluca Borgna

(General Manager Talassio Collection | Founder Lusso Gentile)

Giampaolo Grossi

(General Manager Starbucks Italy - Co-founder Lusso Gentile)

Sebastiano Zanolli

(Manager e scrittore)

Marcello Cicalò

(COO Italian Hospitality Collection)

Gabriella Scapicchio

(Mayor (CEO) Le Village by Credit Agricole)

Donatella Lorato

(Campus Leader European School of Economics)

Shubha Rabolli

(Vice-Presidente Accademia Italiana del Galateo)

Mery Brambilla

(HR Manager Lionard Luxury Real Estate)

Claudio Pironi

( Claudio Pironi & Partners, Architecture & Interior Design)

Fausto Turco

(CEO SI-Net e Founder DireFareLeader)

Viola Tonucci

(Tonucci Design)

Restituire valore al territorio e ai giovan

generare azioni di ospitalità rispettose del territorio

dell’ambiente, delle persone, avviare relazioni virtuose

temi

generare ispirazione attraverso le azion

i;: sono questi alcuni deitrattati durante il talk, con l’obiettivo dii e le voci di alcuni fra i migliori rappresentanti del settore dell’ospitalità italiana.

Infatti, il lusso sarà raccontato, spiegato dagli stessi protagonisti dell’accoglienza più esclusiva italiana. Il tutto, sempre rispettando poche semplici regole: con

rispetto, cura e amore

raccontando il lusso da una prospettiva innovativa



Nel pieno spirito di “

Lusso Gentile

Il Poker d’assi del Gourmet a piedi nudi

Grand Hotel Alassio Beach & SPA Resort

Roberto Balgisi

miglior Gelatiere d’Italia Massimiliano Scotti

Campione del Mondo di Pizza Gourmet 2019, Stefano Miozzo

”, a termine dell’incontro, il pubblico avrà la possibilità di scoprire alcune proposte culinarie seguendo il tema de “”. Le interpretazioni saranno proposte dai tre protagonisti dell’esperienza gastronomica delcon l’aggiunta di un’altra eccellenza della ristorazione:, (Executive Chef Grand Hotel Alassio), il(VeroLatte e Grand Hotel Alassio), il(Zio Mò e Grand Hotel Alassio).

Dulcis in fundo, per gli amanti delle uova si avrà la possibilità di degustare due piccole “chicche” preparate da Paolo Parisi: ‘’Scaloppe di latte ‘’e ‘’Toast alla carbonara’’. Per chi non le conoscesse, le uova “assolute” di Paolo Parisi sono prodotte da

galline allevate all’aperto

nutrite anche con latte di capra brada

vengono considerate le migliori al mondo per il loro sentore di mandorla

che vengono. Tali uova. Insomma, una sciccheria da non perdere.

Gli ospiti saranno deliziati dalle bollicine dell’Azienda Agricola Fratelli Berlucchi, di Franciacorta, sinonimo dell’eccellenza italiana e pionieri nella produzione di uno spumante nella loro regione (Satèn).

L’evento rappresenta un’occasione unica per

approfondire il settore dell’ospitalità

suggestivo connubio tra design e alta cucina

futuro professionale solido e stimolante.

Ripensare le prospettive dei nuovi lavoratori

affinché rimanga costante la passione e l’efficienza

e conoscere il, offrendo alle nuove risorse gli strumenti più idonei per unè infatti l’impegno che le personalità di spicco presenti all’evento perseguono con dedizione,anche per il domani, comprendendone l’evoluzione, i nuovi stimoli di cui i nuovi talenti hanno bisogno e i cambiamenti sociali che gli ultimi due anni hanno portato in questo campo.

Di

Indira Fassioni