Luca Pizzocheri, lo chef a domicilio per un pasto in totale sicurezza

Tornare a godere della convivialità a tavola in totale relax e sicurezza non è semplice: i mesi di lockdown ci hanno tenuto lontani da amici e parenti e cucinare per loro acquista ora un valore ancor più importante di prima. È anche vero, però, che gestire cucina, invitati e arte della tavola può risultare impegnativo e difficoltoso.

Ecco che, dunque, ci viene in soccorso il servizio di Chef a domicilio, che può aiutarci a gestire il pasto e la sua organizzazione in totale relax e sicurezza.

Tra di loro c’è Luca Pizzocheri, Chef a domicilio, che offre la possibilità di tornare a gustare gli speciali momenti di condivisione intorno ad una tavola, in un contesto riservato e assolutamente sicuro: la propria casa.

Chef Pizzocheri ha, infatti, deciso di cucinare a casa di chi lo desidera, rispettando tutte le norme igienico sanitarie imposte nella fase post lockdown: mascherina, guanti, igiene degli alimenti, distanziamento sociale.

«Sono sempre stato molto attento al rispetto delle regole igienico sanitarie. Del resto – sottolinea Chef Pizzocheri - entrare nelle case delle persone e somministrare alimenti impone standard molto elevati, che in questa delicata fase, sono diventati ancora più rigidi. Questo permette al cliente di vivere l’esperienza in assoluta serenità e mi permette di lavorare nella massima sicurezza».

Un format di successo quello di Chef Pizzocheri prima e soprattutto dopo il lockdown: «con la fase di riapertura, a inizio maggio, sono stato tempestato dalle telefonate per prenotare pranzi o cene con piccoli gruppi di persone. Quello che percepisco è che c’è voglia di convivialità ma c’è ancora un po’ di timore a uscire e le persone preferiscono organizzarsi a casa con un professionista attento a ogni dettaglio».

Luca Pizzoccheri si laurea in Economia alla Bocconi e ha un passato decennale come Marketing Manager; scopre che la cucina è la sua passione più grande, così decide di avvicinarsi in modo professionale al mondo del food formandosi presso la Food Genius Academy di Milano (con certificazione HACCP). Prosegue la sua esperienza lavorando in alcuni ristoranti stellati, tra cui il ristorante Seta del Mandarin Oriental di Milano.

La sua cucina è ispirata alla tradizione mediterranea, interpretata in chiave moderna e ogni suo piatto non è solo un piatto ma un mondo di racconti. Il suo format si chiama infatti “Table Tales”, racconti della tavola: ricette che narrano di esperienze, aneddoti e ricordi vissuti dallo Chef, tradotte in parole e pubblicate sul suo sito web: https://tabletales.it/.

Il servizio di Chef a domicilio offerto da Luca Pizzocheri è comodo e pratico: si può prenotare telefonicamente o via mail, si sceglie dai menù proposti dallo chef che possono variare in base ai gusti e alle esigenze del cliente o in base alle intolleranze o a specifici regimi alimentari. Dopo la conferma del preventivo, sarà lo Chef a pensare a tutto: si occuperà personalmente della spesa, si recherà a casa del cliente qualche ora prima del servizio e cucinerà a domicilio la maggior parte delle preparazioni.

Il padrone di casa e i suoi ospiti potranno sbirciare in cucina ed assistere alle preparazioni, e i più curiosi potranno fare qualche domanda allo chef ed imparare qualche segreto del mestiere.

Il servizio a tavola sarà a cura dello chef, che presenterà personalmente ogni ricetta. Se necessario, lo chef potrà avvalersi di uno staff composto da un aiuto cuoco e dei camerieri; per i più appassionati, potrà avvalersi della consulenza di un sommelier per l’abbinamento dei vini ai suoi piatti.

Al termine del servizio, lo Chef lascerà la cucina pulita e ordinata così come l’ha trovata al suo arrivo, permettendo al padrone di casa di godere del pranzo o della cena senza dover pensare a nulla.

Luca Pizzocheri è di base a Milano, opera in tutta la Lombardia e, su richiesta, in tutta Italia.

Contatti:

Luca Pizzocheri - Tel. +39 339 547 4864

Mail: luca@tabletales.it

Di Indira Fassioni