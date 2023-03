Le ricette più gustose per un Giro d'Italia in rosa

Per il terzo anno consecutivo Rana indossa la medaglia d'oro di Pasta Ufficiale del Giro d’Italia: una partnership che celebra lo sport e la buona cucina con il lancio di una nuova ed esclusiva gamma di ravioli freschi in edizione limitata.

Caponata, Porchetta di Ariccia IGP, Burrata, Cime di Rapa e Acciughe e il grande ritorno di Crudo, Squacquerone e Rucola: ecco le quattro golose tappe regionali delle nuove paste fresche ripiene dedicate alla competizione su due ruote più amata d’Italia.

Da sempre amato per la qualità e la creatività dei suoi prodotti, il Pastificio Rana prosegue il suo innovativo tour culinario italiano alla scoperta di nuove tappe a tutto gusto.

Puglia, Lazio, Sicilia ed Emilia-Romagna: la nuovissima linea “Rana Giro d’Italia” in edizione limitata rende omaggio alla cucina di queste quattro regioni, prendendo ispirazione dalle loro ricette più caratteristiche. Disponibili solo fino a settembre 2023, queste nuove combinazioni di gusto sono un tributo sempre più godurioso e audace alla storia d’eccellenza dei sapori della tradizione.

E come gli atleti pedalano tenacemente tra gli splendidi paesaggi del nostro Paese, così Rana sale ancora una volta in sella per intraprendere un nuovo originale viaggio gastronomico – di regione in regione, di cucina in cucina, di dialetto in dialetto – per portare sulle tavole degli italiani un menù inedito, racchiuso in gustosi e sottili scrigni di pasta fresca. Quattro sorprendenti ricette regionali, nei loro inconfondibili pack rosa, in onore dell’iconica maglia della più seguita gara ciclistica italiana.

Ancora una volta il Pastificio Rana stupisce e ingolosisce, selezionando dal libro di cucina della tradizione italiana quattro piatti che per la prima volta diventano ripieni di un raviolo! Si parte dal ripieno Burrata, Cime di Rapa e Acciughe, un fresco e cremoso omaggio alla Puglia, coi suoi inconfondibili sapori che animano ogni occasione a tavola. Si prosegue poi con la Porchetta di Ariccia IGP, un ripieno goloso, festivo e coinvolgente che col primo morso ci porta ai Castelli Romani, e la Caponata, il contorno siciliano più amato al mondo, ineguagliabile nella sua ricca unione di verdure in agrodolce. E infine, in onore degli autentici chioschi romagnoli, il richiestissimo ritorno di Crudo, Squacquerone e Rucola – la ricetta più apprezzata della scorsa edizione del Giro d’Italia. Il risultato è una reinterpretazione in chiave innovativa di quattro amatissime ricette della nostra tradizione culinaria.

Rana Giro d’Italia con ripieno di Burrata, Cime di Rapa e Acciughe - Una ricetta che omaggia la Puglia e due dei suoi ingredienti più tipici, proposti in una versione che ne esalta tutto il gusto e la freschezza: la Burrata, fresca e cremosa, e le cime di Rapa, insaporite col classico condimento di olio, aglio, peperoncino e acciughe. Un vero e proprio capolavoro gastronomico racchiuso in preziose mezzelune di pasta fresca.

Rana Giro d’Italia con ripieno alla Porchetta di Ariccia IGP - Con questo ripieno Rana rievoca uno dei piatti più leggendari della tradizione laziale. Un tortellone dal cuore unico, morbido, reso ancora più accattivante dal tipico bouquet di erbe aromatiche che lo rende indimenticabile: al primo boccone si è già in gita ai Castelli Romani!

Rana Giro d’Italia con ripieno alla Caponata : per questa vivace ricetta il Pastificio ha preso ispirazione dalla Sicilia, una terra ricca di storia e di sapori meravigliosi. Nasce così una mezzaluna di sottile sfoglia che racchiude al suo interno una vera armonia di verdure, dalla melanzana al pomodoro, passando per olive, capperi, pinoli e cipolle: una bontà in agrodolce!