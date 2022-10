Le idee più golose per Halloween 2022

Mele caramellate, fantasmini, cupcake, dita di strega, pozioni colorate: la sera di Halloween non possono mancare dolcetti e golosità in tema con la notte più amata e spaventosa dell’anno. Ci si può sbizzarrire servendo agli ospiti ingredienti “mostruosi” – ma buonissimi, ça va sans dire - come zampe di gallina, interiora, formaggi erborinati o pesci scorfano. Oppure giocare con decorazioni, formine e coloranti alimentari per personalizzare i piatti.

Via libera anche all’utilizzo di sciroppi colorati in miscelazione per creare cocktail e drink analcolici da paura. Anche per le bevande possiamo usare decorazioni creepy fatte con caramelle gommose, liquirizia o marshmallows. Ecco i nostri consigli per creare un menù popolato da drink spettrali, zucche di marzapane e fantasmini glassati.

Tea, vegan drink & cocktail

Per Halloween Frankly Bubble Tea Shop & Coffee propone una drink list creata ad hoc e facilmente replicabile a casa.

Utilizzando ingredienti e topping naturali si può realizzare il Pumpkin Spice Caffè Latte, con sciroppo alla zucca e cannella, il Brown Sugar Ginger Milk Tea, tè al latte con zenzero e sciroppo di zucchero grezzo, lo Spiced Apple Cider, succo di mela aromatizzato alla cannella e spezie a piacere, il Black Drink, un drink vegano a base di latte d'avena, carbone vegetale e un pizzico di sale Himalayano o la Ciocco Cannella, cioccolata calda alla cannella.

Spostandoci sui cocktail possiamo creare un Autumn in New York, il classico Pumpkin Spice Caffè Latte con l’aggiunta di Baileys, l’Apple Spice, succo di mela aromatizzato alla cannella e altre spezie con Tequila o il Ginger Spice: tè al latte con zenzero e sciroppo di zucchero grezzo con Tequila.

I tre indirizzi più golosi della capitale

Per Halloween le vetrine e i banconi delle pasticcerie romane sono pronte per essere invase da torte “terrificanti”, ironiche bare farcite di cioccolato, cappelli da strega e coloratissime gelatine per “piccoli brividi”.

Tra le proposte più originali pensate per chi ama festeggiare il 31 ottobre tra dolci e dolcetti, abbiamo scelto per voi tre indirizzi capitolini da non perdere.

Il bistrot francese del quartiere Prati

Da Madeleine la torta Sacher si veste a tema Halloween con una golosa farcia di zucca, cioccolato e arancia. Come ogni pâtisserie che si rispetti, non mancheranno gli squisiti macarons con zucca e zenzero e i biscottini decorati, simil baci di dama, farciti con la nocciola e dalle forme “mostruose” della zucca, della strega e dei fantasmini.

Il laboratorio artigianale del quartiere Collatino

Le vetrine della Pasticceria D’Antoni traboccano di zucche di marzapane, fantasmi e cappelli da strega in pasta da zucchero, ma anche biscotti di frolla e occhi di bue a tema scheletro. I pezzi forte sono due golose moporzioni. La prima, una deliziosa zucca che nasconde una mimosa aromatizzata con un “sanguigno sciroppo” all’amarena; la seconda, una ironica bara “personalizzabile” realizzata con un bisquit al cioccolato e crema alla gianduia. Per i più golosi, invece, una finta linea di gelati. Coni con cialda di cioccolato, ripieni di un soffice impasto tartufo, crema di nocciola e smarties sormontati da un lenzuolo di pasta di zucchero e i magnum, con lo stesso ripieno, ricoperti di cioccolato bianco o fondente. Per gli amanti delle torte classiche consigliamo la Sacher, decorata a tema per l’occasione, e la Mimosa Ragno, sempre perfetta per ingolosire i più piccoli. Ancora per i bambini, ma non solo, non mancherà ad Halloween la linea Piccoli Brividi: divertenti sacchetti di coloratissime gelatine, con all’interno, accanto a quelli alla frutta, sorprendenti gusti non proprio convenzionali.

Lo store a Roma Termini

La festa di Halloween si declina in chiave alta pasticceria: zombie, zucche e fantasmi per un brivido di piacere. È questa la proposta firmata Roberto Rinaldini per la festa di Halloween: pasticceria artigianale in fogge dall'atmosfera dolcemente “spaventosa”.

Si parte dai “classici” biscotti glassati con finissimo cioccolato e decorati a mano in tre varianti: a forma di zombie, zucca e fantasma. Per stupire gli ospiti, ci sono dei dolcissimi Chocopops al cioccolato bianco e al latte, ripieni con cremosa di nocciole, cacao e sfogliatine croccanti. La decorazione a mano con pasta di zucchero dà a ciascun Chocopops la forma ora di un fantasmino, ora di una zucca, in pieno tema “festa delle streghe”. Da provare anche la monoporzione “Zucca magica”. Un biscotto croccante a forma di zucca alle nocciole con vellutata di mascarpone e vaniglia, purea di zucca e frutto della passione, glassa lucida al cioccolato bianco, al profumo di arancia.

Di Indira Fassioni