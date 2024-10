Le Case dei Whisky alla Whisky Week Veneto

Dal 1 al 7 ottobre 2024, per un’intera settimana, diversi locali ed enoteche saranno coinvolti nel progetto Le Case dei Whisky, promosso da Fine Spirits. Ogni locale ha potuto selezionare un marchio all’interno del catalogo e proporrà agli appassionati di whisky un cocktail dedicato ed una degustazione di tre etichette del brand. I locali ed i whisky abbinati sono stati raggruppati in una mappa in un percorso esclusivo tra i suoi migliori banconi..